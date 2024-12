Hemocentro na Vila Clementino precisa de doações de sangue

O Hemonúcleo do Hospital São Paulo (HSP/UNIFESP), que atende a demanda de seis hospitais de média e alta complexidade, precisa urgentemente de doadores para reverter a situação de criticidade do estoque, que opera hoje com menos bolsas que as necessárias para o pleno atendimento da demanda. O estabelecimento registrou 30% de queda nas doações nos últimos três meses e no dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, divulgou nova convocação às pessoas a doar.

Todos os sangues de tipo negativo estão em nível crítico e carecem de doações imediatas, pois a reserva é insuficiente para a demanda de mais de 24 horas. Os demais tipos sanguíneos possuem capacidade para apenas dois dias. O hemocentro faz um apelo para que a população faça doações ainda nos próximos dias. O local tem capacidade para coletar uma média de 1,5 mil doações por mês.

O abastecimento regular é necessário para o atendimento do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), Hospital Estadual de Diadema (HED), Hospital Geral de Guarulhos (HGG), Hospital Geral de Pirajussara (HGP) e Fundação Oswaldo Ramos (Hospital do Rim). As unidades são referência para milhões de pessoas, pois recebem casos de todo o país.

“Estamos com uma queda importante nas doações de sangue, o que pode prejudicar o atendimento de todos os pacientes graves atendidos pelos hospitais. Precisamos de um número estável e constante de doações para mantermos os estoques em níveis adequados. Não existe substituição para o sangue humano, a única forma de salvar a vida dos que precisam é por meio do gesto solidário da doação”, alerta Melca Barros, diretora técnica do Hemocentro HSP UNIFESP.

Critérios para doar sangue:

Ter entre 16 e 69 anos (se for menor de idade, só com documento e autorização dos pais e responsáveis que pode ser acessada pelo site indicado ao final do texto);

Pessoas acima de 60 anos precisam já ter doado anteriormente;

Estar com a saúde em dia;

Pesar, no mínimo, 50 kg;

Apresentar um documento de identidade oficial, com foto (RG, CNH);

*Não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação;

*Não estar em jejum;

Ter dormido bem na noite anterior.

Serviço

O Hemonúcleo HSP UNIFESP está localizado na rua Diogo de Faria, 824, no bairro Vila Clementino, em São Paulo.

O atendimento acontece de segunda a sexta das 8h às 17h30 e aos sábados das 8h às 12h.

Mais informações estão disponíveis no site.

pp: (11) 93300-0401