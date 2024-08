Harry Potter está no Parque do Ibirapuera

Os fãs do bruxinho mais famoso de todos os tempos podem se preparar porque a partir da sexta-feira (23 de agosto) estreia a exposição “Harry Potter: The Exhibition”, na Oca do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Serão 10 mil metros quadrados de pura imersão em um dos maiores fenômenos da história do cinema. O público vai poder observar os cenários dos filmes, visitar as 23 galerias e ainda tirar fotos em todos os locais. O destaque vai para a recriação da plataforma 9 ¾ da estação de King’s Cross, em Londres, que no filme é uma parede atravessada pelos bruxos para pegar o trem que leva à escola de Hogwarts.

O visitante encontra também a cabana de Hagrid, com poltrona, mesa e cadeiras gigantes, além do quarto de Harry Potter, que fica dentro de um armário na parte de baixo de uma escada.

E para tornar tudo ainda mais mágico, os fãs poderão manusear as varinhas dos personagens e as plantas que choram aos berros ao serem retiradas da terra. Os dragões e o hipogrifo (espécie de cavalo com cabeça de águia) também fazem parte da exposição, trazendo mais diversão para o evento.

A exposição vai até o final outubro e os ingressos custam a partir de R$ 60.

Serviço:

Harry Potter: The Exhibition. Data: 23 de agosto a 27 de outubro. Horário: de terça a sexta, das 10h às 19h. Local: Oca do Parque Ibirapuera Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, S/n – Portão 3- Moema.

https://www.eventim.com.br/artist/harry-potter/harry-potter-the-exhibition-3634208