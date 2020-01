Há 80 anos, Santuário de São Judas já atraía moradores

Um dos principais fatores de atração de novos moradores para os distritos do Jabaquara, Vila Mariana e Saúde foi a fé em São Judas Tadeu.

A inauguração da nova paróquia está completando 80 anos agora em janeiro de 2020 e está sendo celebrada pelos fiéis que costumam lotar as duas igrejas existentes na divisa entre os distritos de Jabaquara e Saúde, entre as subprefeituras de Vila Mariana e Jabaquara.

Em 1940, 25 novas paróquias foram criadas na cidade de São Paulo. A cidade vinha crescendo, especialmente por conta da chegada de imigrantes europeus, e já dava sinais de que se espalharia para além da região central.

Até então, as pessoas viviam em chácaras e pequenas casas em bairros ainda esparsos, alguns loteamentos passaram a surgir desde a década de 1910. No próprio Jabaquara, a Vila Santa Catarina iniciou sua formação em 1920. Mirandópolis, na Saúde, já surgia em mapas anteriores.

Nesse cenário, uma pequena casa na rua Felício Fagundes – atual Fagundes Filho, foi alugada para servir de “capela” para os devotos de São Judas Tadeu. Mas, acredite se quiser na época eles ainda eram poucos.

O primeiro padre designado para São Judas, João Buescher, resolveu, entretanto, difundir o poder do santo “das causas perdidas”. Saía distribuindo panfletos não só no entorno, mas principalmente no centro da cidade, onde o movimento de trabalhadores era intenso. Aos poucos, a paróquia foi ganhando uma fama imensa. Tanto que estima-se ter sido a igreja um dos fatores de atração de novos moradores para a região.

Ainda na década de 1940, com a ajuda de fiéis, foi construída a primeira igreja – hoje conhecida como igreja antiga – inaugurada em 1944.

Na década de 1950, as procissões de São Judas trouxeram ainda mais fama à paróquia e o movimento crescia de tal forma que, no final da década de 1960 já se iniciou a construção de um segundo templo – a igreja “nova” – que só seria concluída em 1980.

A partir daí, a Igreja tornou-se centro de intensa peregrinação,a ponto de atrair cerca de 300 mil fiéis na chamada “Festa do Padroeiro”, no Dia de São Judas, em 28 de outubro.

Para se ter ideia do que isso representa, basta dizer que na década de 1990, São Judas Tadeu atraía mais fiéis na festa do padroeiro do que o santuário de Aparecida em 12 de outubro.

E foi assim que, em 1990, dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, determinou que São Judas se tornasse um santuário.

Missa especial

Para celebrar os 80 anos da Paróquia, uma programação especial está em andamento na Paróquia.

O auge será no próprio dia 25, sábado, quando uma Missa Solene Jubileu de Carvalho, às 15h, com o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.

O Santuário São Judas Tadeu fica na Av. Jabaquara, 2682 – Próximo ao metrô São Judas – Linha Azul. Outras informações na secretaria paroquial, pelo fone: 3504-5700