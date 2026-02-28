Grupo do Sono começa reuniões de 2026 no Bosque da Saúde

O Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics) Bosque da Saúde, equipamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), localizado na região sudeste da capital, promoverá nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a primeira atividade “Grupo do Sono” deste ano da unidade, às 10h30.

O projeto é composto por quatro encontros por turma conduzidos por equipe multiprofissional, formada por médicos e fisioterapeuta, com orientações voltadas a pessoas que apresentam dificuldades para dormir. Os próximos encontros deste grupo estão previstos para os dias 6, 13 e 20 de março.

Os participantes recebem orientações sobre higiene do sono, técnicas de relaxamento e a importância da terapia cognitivo-comportamental. As atividades ocorrem em ambiente acolhedor, com orientações e rodas de conversa. “Cuidar do sono é essencial para a saúde. Muitos pacientes com dor crônica, por exemplo, enfrentam problemas para dormir”, explica o médico acupunturista do CRPics, Iran Freire Cavalcanti, um dos idealizadores da iniciativa.

Atividades disponíveis

Além do Grupo do Sono, o CRPics Bosque da Saúde oferece outras Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como dança circular, auriculoterapia, acupuntura, meditação, ioga, musicoterapia e reiki, que também contribuem para a promoção da saúde e da qualidade do sono. Além dos seis CRPics, outros serviços da rede municipal contam com Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Para conferir a programação, a população pode procurar sua unidade de referência.

CRPICS Bosque da Saúde

Em 2010 passou a ser denominado UBS Bosque da Saúde/Centro de Referência em Homeopatia e Práticas Integrativas em Saúde, apesar de existir atendimento em homeopatia desde a década de 80, mas pela Secretaria Estadual de Saúde que depois foi municipalizado.

Modalidades Ofertadas:

Homeopatia, Acupuntura, Tai Chi Pai Lin, Tai Ji Qi Gong, Dança circular, Meditação, Yoga, Terapia Comunitária Integrativa, Cantoterapia/ musicoterapia, Aromaterapia, Auriculoterapia, Grupos de Educação em Saúde e Saúde Integrativa, Imposição de mãos, Massagem/Automassagem, JaoTcheDo (Quiropraxia Coreana), Biomagnetismo.

Endereço:

Rua João Baptistussi, 55 – Vila Mariana, São Paulo – SP. (11) 52378575 (PABX) – 52378578 (Recepção)