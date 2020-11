Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil continuará em Interlagos por cinco anos

Depois de uma discussão que se arrastou por mais de um ano e meio, finalmente foi anunciada a decisão: o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 continuará sendo promovido no estado de São Paulo pelos próximos cinco anos, até 2025. O evento, que é promovido no Autódromo Antonio Carlos Pacce, de Interlagos, zona sul da capital – é considerado de grande importância para a economia e turismo da cidade e deve passar a se chamar Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.

O debate teve início em maio do ano passado quando o presidente Jair Bolsonaro informou que o GP Brasil seria transferido para o Rio de Janeiro já em sua edição de 2020 – que acabou cancelada por conta da pandemia de Covid. Mas, ainda em 2019, a Prefeitura e o Governo de São Paulo anunciaram que o contrato com organizadores do evento terminava só em 2020. Vale ainda destacar que a capital fluminense não tem um estácio. Ao anunciar a transferência, o presidente havia dito que em dois meses as obras teriam início, em Deodoro, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e ficaria pronto em poucos meses.

Depois, passou a anunciar que a disputa passaria a acontecer em solo carioca em 2021, mas a Justiça acabou barrando a obra porque a área onde se pretendia construir o autódromo e estruturas de apoio é coberta parcialmente por floresta nativa, que teria de ser praticamente suprimida para a construção da pista e de toda a infraestrutura necessária à realização das corridas de Fórmula 1.

O próprio campeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton, declarou ser contrário a transferência, quando esteve no Brasil há um ano, para a realização do GP Brasil 2019.

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece todos os anos, desde 1972, no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, com exceção de 1978 e 1981 a 1989, quando as corridas foram disputadas no Autódromo de Jacarepaguá (Autódromo Internacional Nelson Piquet). Desde 1973, o prêmio faz parte do campeonato de Fórmula 1 e, desde 1990, é realizado em São Paulo de forma ininterrupta.

O GP disputado em 2018, o circuito de Interlagos atrai cerca de 150 mil pessoas, número que cresce a cada ano, e 80% delas vêm de fora do Estado. Dos estrangeiros, grande parte vem de países do Cone Sul: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, além de europeus e americanos. Segundo a Associação da Indústria de Hotéis de São Paulo, o setor hoteleiro tem lotação entre 85% e 100% durante o GP.