GP de Fórmula 1 tem empregos temporários para moradores da zona sul

Prefeitura de São Paulo oferta novas 450 vagas de trabalho temporário no GP de Fórmula 1

As inscrições para atuar em áreas operacionais ocorrem até segunda-feira (25). Moradores da zona sul, região em que está o Autódromo de Interlagos, terão preferência na contratação.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo abre inscrições para 450 novas vagas temporárias para atuação no Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece entre os dias 12 e 14 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Com este processo seletivo, a Prefeitura de São Paulo intermediou 600 oportunidades de trabalho temporário nesta semana para este evento.

As inscrições para as vagas na área de limpeza ocorrem de forma on-line pelo site https://www.bit.ly/vagasnocate até segunda-feira, 25 de outubro, até às 13h. Após a seleção do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, os candidatos serão convocados para as etapas presenciais do processo na unidade de Interlagos.

“Recebemos cerca de 400 inscritos para a primeira turma, com cerca de 100 contratados que atenderam às exigências da empresa. Agora, aumentamos o número de vagas para gerar mais oportunidades aos profissionais nesse momento de retomada das atividades turísticas na cidade de São Paulo, que são um grande atrativo para a capital e impulsionam a economia de diversos setores da cidade”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “No contexto nacional, São Paulo é o principal destino turístico em volume de visitantes. A previsão é que o GP de Fórmula 1 receba mais de 100 mil convidados durante os três dias de evento, gerando ampla movimentação na economia da cidade”.

Podem realizar inscrição para as vagas candidatos de 18 a 60 anos com experiência na área, priorizando os profissionais residentes na zona sul da capital. Após aprovação na fase on-line do processo, os candidatos passam por entrevista junto à área de recursos humanos da empresa, além de apresentação de documentos como RG, CPF, carteira de trabalho e carteira de vacinação da Covid-19. Os selecionados também passam por exame médico e então são encaminhados para retirar o uniforme de trabalho.

As novas vagas são para auxiliar e encarregado de limpeza e também para limpadores de vidro que atuarão por até sete dias, somente na semana do evento em novembro. A remuneração para esses profissionais será informada durante o processo seletivo.

Serviço