Governo planeja quarta dose para todos

A cidade de São Paulo, que já havia vacinado 100% de sua população adulta, agora está na frente no que se refere à vacinação infantil. A capital se aproxima das 30 milhões de doses aplicadas. .

A cobertura vacinal da população estimada com mais de 18 anos de idade está em 109,7% para D1+DU, em 105% para D2+DU e em 55% para DA (reforço). Em adolescentes de 12 a 17 anos foram aplicadas 960.145 D1, com cobertura vacinal de 113,8%. Também foram aplicadas 812.897 D2 nesse público, com cobertura de 96,3%.

Além da vacinação para adultos e adolescentes, a capital iniciou no mês passado a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Até o momento, já foram aplicadas quase 700 mil doses nessa parcela da população, o que representa uma cobertura vacinal de 63,5%.

A cidade de São Paulo segue com a aplicação de D1, D2 e DAs nos megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras, das 8h às 17h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A vacinação infantil acontece exclusivamente nas UBSs e nas AMAs/UBSs Integradas, das 8h às 19h.

A lista dos postos de vacinação pode ser encontrada na página Vacina Sampa:.

Já a ferramenta De Olho na Fila (www.deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br) ultrapassou esta semana os 45 milhões de acessos desde o seu lançamento, em 15 de junho do ano passado. A funcionalidade tem por objetivo facilitar o acesso à vacina antiCovid.

O serviço online, criado pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mostra o movimento nos postos de vacinação em tempo real e oferece aos moradores da capital a listagem das UBSs, drive-thrus e megapostos. Dessa forma, é possível fazer a busca por região e localizar o posto mais próximo, além de verificar quais vacinas estão disponíveis em cada unidade.

Até o momento, foram 3.934.816 visitantes únicos, número que se refere aos diferentes IPs (sigla em inglês para Protocolo de Rede) que acessaram o site. No período, 45.071.832 páginas foram vistas.

Quarta dose

Essa semana, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que, independente da decisão do Ministério da Saúde, vai aplicar uma nova dose em toda a população paulista, ou seja, uma quarta dose. Até agora, essa quarta dose só vem sendo aplicada, desde dezembro, em imunossuprimidos que já tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Mas, nenhum calendário foi divulgado ainda e a informação é de que a prioridade, no momento, é buscar os mais de 2 milhões de pessoas que ainda não tomaram sequer a segunda dose e insistir na campanha com dose de reforço para quem já tomou a D2 há mais de quatro meses.

Não há informações, ainda, se haverá reforço para adolescentes, entre 12 e 17 anos. Por enquanto, o Ministério da Saúde já orientou a aplicação da dose de reforço para jovens nessa faixa etária com comorbidades. E há também informações de que o órgão federal estaria estudando a quarta dose para idosos.

O Governo também anunciou que caiu o número de pacientes internados por Covid-19 em São Paulo. Com mais de 80% da população do Estado com imunização completa com duas doses e quase 18 milhões de doses de reforço aplicadas, o estado acumula oito dias com redução de internações em enfermarias e UTIs.