Governo libera restaurantes até 20h e aos finais de semana

Desde segunda-feira, 1, o Governo do Estado já vinha sinalizando que anteciparia a flexibilização do comércio na cidade de São Paulo, eliminando a Fase Vermelha nos finais de semana e até 20h*.

Passa a valer a Fase Laranja, em que a cidade está classificada, em todos os horários. O mesmo vale pra outras regiões do Estado – ou seja, as cidades que estão em regiões com Fase Vermelha continuam com a proibição de atendimento.

A alegação é de que diminuíram as taxas de ocupação de hospitais, o que indicaria que as medidas restritivas anteriores tiveram efeito. Comerciantes, entretanto, criticam as constantes alterações e avaliam que, por seguirem as recomendações de higiene e distanciamento, em qualquer horário, não foi a proibição de funcionamento nos finais de semana que reduziu taxas de ocupação em hospitais.

Vale destacar que o atendimento em bares continua proibido, a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h em lojas de conveniência e o limite de ocupação se restringe a 40%.

*Errata: Inicialmente, não estava claro se os restaurantes poderiam abrir após 20h. Mas, o Governo do Estado esclareceu que valem as regras da Fase Laranja, ainda, na capital paulista, que impedem a abertura do comércio – incluindo restaurantes – a partir das 20h. Bares continuam proibidos de funcionar, exceto se atuarem como restaurantes.

Números

Enquanto alega eficácia para explicar as constantes mudanças no Plano São Paulo, o Estado também divulga que o Estado atingiu o maior número de novos óbitos por Covid-19 registrados em 24h, em 2021, essa semana.

No dia 2, foram registradas 365 mortes confirmadas desde o dia anterior, além de 14.297 novos casos casos.

No total, já são 53.455 óbitos e 1.794.019 casos confirmados durante toda a pandemia apenas no Estado.

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.552.390 pessoas estão recuperadas, sendo que 181.126 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 67,3% na Grande São Paulo e 68,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.987, sendo 7.027 em enfermaria e 5.960 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 12h desta terça-feira.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 619 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Na capital paulista, há mais de 820 mil casos suspeitos, 570 mil confirmados e 17.381 pessoas perderam a vida por conta da Covid 19.