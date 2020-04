Governo estende quarentena por mais 15 dias em São Paulo

Em coletiva às 12h30 dessa segunda, 6 de abril, o governador João Doria confirmou o que já se esperava: a quarentena será estendida por mais 15 dias em São Paulo, ou seja, até dia 22 de abril.

Vale destacar que os shopping centers devem ficar fechados até dia 30 de abril, assim como os cinemas. As escolas continuam sem data definida para retomada das aulas. Os recessos previstos para abril e outubro no calendário da rede estadual, que entraria em vigor esse ano, foi suspenso e houve também mudança

Já há 91 dos 343 municípios do Estado com casos da doença que, no início da pandemia praticamente se restringia à capital paulista.

Os especialistas que participaram da coletiva deixaram claro que o pico da doença ainda não chegou e se mostraram preocupados com estabelecimentos e pessoas que estão relaxando nas medidas de isolamento social.

Segundo o Governo, metade dos leitos de UTI no estado estão ocupados, mas é preciso manter o isolamento para que a capacidade de atendimento se mantenha em alta.

Na capital paulista, o hospital de Campanha montado no Estádio do Pacaembu já começou a funcionar nessa segunda.

A decisão segue orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde), da Opas (Organização Pan-americana de Saúde), do Ministério da Saúde e do Centro de Contingência do coronavírus de São Paulo, formado por epidemiologistas, cientistas, pesquisadores, infectologistas e virologistas sob a coordenação do médico David Uip.

Conforme projeção do Instituto Butantan, centro de pesquisas biomédicas vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, a prorrogação da quarentena pode evitar 166 mil óbitos em São Paulo, além de 630 mil hospitalizações e 168 mil internações em UTIs.

A extensão da quarentena também é importante para que o Estado organize a rede pública de saúde ao número crescente de doentes. Já foram ativados 1.524 novos leitos de UTI em hospitais estaduais, municipais e filantrópicos.

No sábado, dia 4, o Governo de São Paulo também cancelou a medida que permitia o funcionamento de escritórios de advocacia e de contabilidade em todo o Estado. Os escritórios podem funcionar apenas virtualmente, mantendo o atendimento remoto aos seus clientes.