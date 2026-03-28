Governo do Estado consulta público sobre concessão do Complexo Ibirapuera

O Governo de São Paulo abriu nesta segunda-feira (23) a consulta pública para a proposta de concessão de uso do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido como Complexo do Ibirapuera, e da Vila Olímpica Mário Covas, localizada na região da Rodovia Raposo Tavares, ambos administrados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. A consulta pública realizada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) tem como objetivo receber contribuições da sociedade para o aprimoramento do projeto, assegurando a participação popular.

Vale ressaltar que a iniciativa é acompanhada pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental e respeita as diretrizes de proteção do conjunto que abriga o Complexo do Ibirapuera, assim como as diretrizes de uso da área da Vila Olímpica. O modelo proposto é o de concessão de uso.

Para o Complexo do Ibirapuera, localizado em uma região estratégica da cidade, o projeto considera a oferta de espaços para prática esportiva e realização de atividades culturais, de forma planejada e compatível com as características do local. O complexo abrange uma área de aproximadamente 91,8 mil m² e a proposta em estudo busca qualificar e ampliar seu uso, mantendo sua vocação esportiva e pública, com melhoria da infraestrutura, ampliação do acesso e diversificação de atividades voltadas à população.

Já a Vila Olímpica Mário Covas, situada em uma área de 174 mil m², deve receber investimentos para otimizar a estrutura existente e ampliar a oferta de atividades esportivas para a comunidade local. O projeto ainda prevê, para a unidade, a implementação de um programa de iniciação esportiva, com objetivo de formar e encaminhar atletas para centros de treinamento esportivo de alto desempenho.

Entre os benefícios esperados, nas duas unidades, estão a recuperação e modernização das estruturas existentes; a ampliação do acesso da população a atividades esportivas e de lazer; a melhoria das condições de manutenção, segurança e sustentabilidade; e a valorização de equipamentos públicos voltados ao esporte.

Como participar

Durante a consulta pública, a sociedade poderá contribuir com sugestões e recomendações para o aprimoramento da proposta. Os documentos e orientações para participação estarão disponíveis a partir de 23 de março de 2026 no site da SPI.

O acesso aos materiais técnicos detalhados será realizado mediante solicitação pelo e-mail concessaocvg@sp.gov.br, com o envio das seguintes informações: nome completo, CPF, e-mail, instituição, telefone e cidade do solicitante.

As contribuições poderão ser encaminhadas entre 23 de março e 24 de abril de 2026, conforme orientações disponíveis na página do projeto.

A virtualização integral dos postos de trabalho foi um diferencial estratégico do projeto, permitindo inclusive que toda a obra fosse realizada sem qualquer impacto na operação comercial, por meio da implantação de um CCO provisório — uma solução inédita na história do Metrô.

Experiência humana

Desenvolvido a partir da escuta ativa dos profissionais que atuam diariamente no controle da operação, o CCOx foi projetado para valorizar a experiência humana, princípio que inspira o “X” do nome — de Xperience. São 56 novos postos de trabalho, configuráveis por login, com consoles de altura regulável, mobiliário ergonômico, tratamento acústico especializado, climatização dedicada e iluminação inteligente, capaz de criar cenários específicos para situações de normalidade, contingência ou crise.

O espaço também passou a contar com salas dedicadas para estratégia, gestão de crises, apoio técnico, convivência e visitação institucional, separando fluxos e permitindo reuniões, visitas e atendimento à imprensa sem interferir na operação.

Preparado para o presente e o futuro

Com infraestrutura modular, virtualizada e escalável, o CCOx está preparado para a expansão da rede metroferroviária, integração de novos sistemas e evolução contínua das tecnologias operacionais. Mais do que um centro de controle, o novo CCO consolida-se como um centro de governança operacional, onde tecnologia, pessoas e processos trabalham de forma integrada para oferecer um serviço mais seguro, confiável e eficiente à população.