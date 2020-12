Governo determina fechamento do comércio por seis dias

Entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1 e 3 de janeiro de 2021, todo comércio não essencial está proibido de abrir as portas – exceto para serviços de delivery. O atendimento presencial está proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

Nos demais dias, todo o estado continua na fase amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo Plano SP. A exceção é a região de Presidente Prudente, com 45 municípios que retornam de forma extraordinária para a fase vermelha a partir do dia 25 e permanecem até a próxima reclassificação em janeiro. A taxa de ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para COVID-19 na região de Prudente está em 83,1%.

As novas restrições foram anunciadas ontem pelo Governo do Estado em entrevista coletiva. De férias por dez dias, o governador João Doria não participou do encontro, que dessa vez foi promovido no Instituto Butantã.

O Governo confirmou as novas restrições à atividade econômica não essencial para frear o avanço da pandemia nas próximas semanas. Todas as regiões do estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da COVID-19.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, as normas mais rígidas foram definidas após reuniões entre autoridades do Governo do Estado e médicos do Centro de Contingência do coronavírus. Além do regresso momentâneo à Fase Vermelha, etapa mais restritiva de controle da pandemia, foi ainda informado que nenhuma região deverá retornar à fase verde – a penúltima na escala de abrandamento – durante o mês de janeiro. Uma nova entrevista coletiva foi marcada para o dia 7 de janeiro – inicialmente, o governo havia anuncaido que a reclassificação do Plano São Paulo aconteceria no dia 4. Há uma expectativa de que a Fase Vermelha possa ser retomada de forma mais prolongada nessa data.

“Precisamos do apoio dos municípios. Apoio dos Prefeitos, Secretários de Saúde, assim como da própria população, até as vacinas chegarem. Está bem perto. Vamos imunizar e proteger os brasileiros”, declarou o Secretário, Jean Gorinchteyn. “O uso de máscaras, além do distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações é imperioso”, acrescentou.

Reclassificação

Como novos Prefeitos assumem os cargos no primeiro dia de 2021, o Governo do Estado fará reuniões a partir do dia 4 para apresentação do Plano SP. A iniciativa visa a garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas em parceria com os municípios. As autoridades estaduais lembram que todas as prefeituras têm autonomia para ampliar o rol de restrições previstas no Plano SP.

Números

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, a taxa estadual de ocupação de UTIs atualmente é de 61,9%, com aumento para 67% na Grande São Paulo. São 4.775 internados na rede estadual em leitos de UTI e outros 6.215 em enfermarias – os dados se referem tanto a casos suspeitos como pacientes confirmados com coronavírus.

São Paulo já registrou 1,39 milhão de contaminados desde o início da pandemia, com 45.395 mortes até agora. No Brasil, os casos confirmados ultrapassam 7,26 milhões, com pouco mais de 187 mil mortes em decorrência da COVID-19.

A apresentação detalhada sobre as medidas anunciadas nesta terça pelo Governo de São Paulo para o enfrentamento à pandemia está disponível na página https://issuu.com/governosp/docs/20201222_coletiva_v3.