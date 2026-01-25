Governo confirma Linha 17 Ouro para março

Retomadas em setembro de 2023, as obras civis da Linha 17-Ouro tiveram evolução significativa no atual ano, chegando a 93% de conclusão. Além disso, a linha que vai ligar o aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos já conta com oito trens em testes para o início da operação em março de 2026.

A evolução das obras pôde ser vista principalmente nas oito estações, cuja maioria ultrapassou os 90% de execução, com os trabalhos concentrados nos acabamentos, como a instalação de comunicação visual, equipamentos de acessibilidade e controle de acesso (catracas de entrada), sinalização, portas de plataforma e até mesmo paisagismo nas áreas externas. Os destaques são as estações Morumbi, Vereador José Diniz, Aeroporto de Congonhas e Campo Belo, com 99%, 98%, 97% e 95% de avanço das obras, respectivamente. Todas essas e as demais quatro estações já contam com escadas rolantes e elevadores.

Além da construção que se aproxima do fim, trabalhos para a disponibilização dos trens, instalação e comissionamento (testes e obtenção dos certificados de segurança) de sistemas são feitos em paralelo para garantir o início da operação no primeiro trimestre do próximo ano. Ao todo, oito dos 14 trens da linha já chegaram ao Pátio Água Espraiada.

Localizada na zona sul da capital, a Linha 17 vai levar transporte de alta capacidade para o aeroporto de Congonhas, com um túnel de ligação direta sob a avenida Washington Luís, e proporcionar conexão com as linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás, oferecendo mais praticidade e rapidez para milhares de passageiros que circulam diariamente pela região.

Essas conexões vão permitir que os passageiros tenham acesso facilitado a regiões como Pinheiros, Santo Amaro, Moema, Osasco, além da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, fortalecendo também a mobilidade entre importantes polões geradores de empregos.

Quando pronta em seu trecho prioritário, do Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, a linha terá 6,7 km de extensão com oito estações, um pátio de manutenção, 14 trens e previsão de transportar quase 100 mil pessoas por dia.

Novos trens

Ao longo de 2025, 22 novas composições fabricadas na China chegaram ao Brasil, foram montadas e passam por testes para entrar em operação nas linhas 15-Prata e 17-Ouro que terá o início da operação em março de 2026.

Esta última linha, que vai ligar o Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, já conta com oito trens em teste, sendo que sete chegaram no atual ano. Cada trem possui capacidade para 616 passageiros distribuídos em cinco carros contínuos, equipados com ar-condicionado, iluminação em LED, câmeras de vigilância, comunicação audiovisual com mapa dinâmico, sistemas de combate a incêndio e intercomunicação direta com o Centro de Controle Operacional, além de uma inovação que é o conjunto de baterias que permite a circulação por até 8 km em caso de falta de energia, garantindo autonomia e segurança. Os demais seis trens chegarão ao longo de 2026 para completar a frota de 14.

Já a Linha 15-Prata ganhou 14 trens em 2025, chegando a 15 (um chegou em 2024) que já passam por testes para reforçar a operação da linha que funciona de Vila Prudente a Jardim Colonial e atender os novos trechos em construção, com as estações Ipiranga, Jacu Pêssego e Jardim Colonial. Ao todo serão 19 composições desta frota, que são totalmente automatizadas, proporcionando mais segurança, eficiência e regularidade. Os demais quatro trens estão previstos para chegar até o fim de 2026.

O ano marcou também a assinatura do contrato para a compra de outros 44 trens novos que vão atender as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. A fabricação já foi iniciada na China com a elaboração do projeto que vai conceber composições formadas por seis carros (vagões), dotadas de sistemas de operação totalmente automatizados, ar-condicionado, iluminação e sinalização por LED, painéis de informação dinâmicos, câmeras, monitores LCD com atualização remota e comunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO), além de portas USB para recarga de dispositivos móveis. Serão 22 trens para a ampliação da Linha 2-Verde e os demais para reforçar as linhas 1-Azul e 3-Vermelha.