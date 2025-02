Governo autoriza estudos para implantação da Linha 20 – Rosa

N.ão há qualquer previsão de quando teriam início as obras das linhas Violeta – que daria acesso aos parques Ibirapuera, Independência ou Aclimação – e nem da linha Rosa, que teria estações nas Avenidas Indianópolis, Prof. Abraão de Moraes e Cursino. Mas, ambas estão em fase de estudos pelo metrô. Informações preliminares dão conta de que a intenção do metrô é de que a linha ligaria Lapa à Saúde até 2030 e a conclusão até o ABC levaria outros cinco anos.

Essa semana, o Governo do Estado autorizou o Metrô a iniciar a elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa, que vai ligar o ABC à capital paulista. Com 33 km de extensão, a nova linha vai conectar os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo à zona oeste de São Paulo, passando pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

“É um dia especial para nós. Vamos dar mais um passo em direção à expansão do transporte metroferroviário com um objetivo traçado há anos, que é o de levar o metrô para a região metropolitana de São Paulo. Felizmente estamos conseguindo dar esses passos. Estamos falando de seis estações no ABC: três em São Bernardo e três em Santo André. O metrô de fato está chegando ao ABC, algo extraordinário que vem ao encontro de uma expectativa de muito tempo”, resumiu o governador Tarcísio de Freitas.

O Consórcio MNEPI Linha 20 terá um prazo de 20 meses para concluir estudos detalhados que definirão com precisão os aspectos técnicos do projeto. Essas análises servirão de base para etapas essenciais, como a elaboração do cronograma, a contratação das obras e a definição do modelo econômico para a implantação da Linha 20-Rosa. O investimento previsto é de R$ 137,8 milhões.’’

O projeto básico também trará subsídios que definirão os formatos e características dos túneis e vias, assim como os das estações e pátios ao longo da linha metroviária. A fase de estudos compreende ainda o desenvolvimento dos projetos de arquitetura, inserção urbana, acabamento, comunicação visual e obra civil, além dos sistemas de alimentação elétrica e de telecomunicação, escadas rolantes e elevadores.

Dentre as etapas necessárias para a implantação da Linha 20, o Metrô concluiu em setembro de 2024 a obtenção da Licença Ambiental. Também já foi elaborado o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e realizadas audiências públicas em todos os municípios integrados pelo projeto.

A futura Linha 20-Rosa contará com 24 estações e dois pátios de manutenção, conectando-se com oito linhas do sistema metroferroviário paulista, além de futuras linhas em projetos.

Confira as estações:

São Paulo: Santa Marina, Lapa, Vila Romana, Cerro Corá, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais, Cursino, Arlindo Vieira e Livieiro;

São Bernardo do Campo: Taboão-Paulicéia, Rudge Ramos e Afonsina;

Santo André: Príncipe de Gales, Portugal e Santo André.