Governador Doria pede fechamento dos shopping centers da capital

O Governador João Doria, em coletiva há poucos minutos, informou novas medidas para conter o avanço do contágio pelo Coronavírus- Covid 19 no Estado de São Paulo, por enquanto o mais atingido pela doença, em número de casos registrados.

Segundo Doria, os shopping centers deverão fechar suas portas até o final do mês de abril. Doria deixou livre às direções das unidades para que estabeleçam um cronograma para que o fechamento ocorra, mas ressaltou que deve ocorrer já a partir da próxima semana.

Ontem, os shopping centers Ibirapuera, Plaza Sul e Metrô Santa Cruz já haviam anunciado que passariam a operar em horário reduzido – diariamente, das 12h às 20h.

A medida foi também sugestão da ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), que havia informado estar seguindo as recomendações do Poder Público para conter o avanço do Coronavírus (COVID-19) o horário de funcionamento dos estabelecimentos será reduzido.

“Entendemos que os shoppings hoje oferecem serviços essenciais indo além de um centro de compras como supermercados, clínicas médicas, laboratórios clínicos, assistência técnica de equipamentos, serviços públicos, bancos entre outros”, dizia a nota.

A Associação ainda não voltou a se pronunciar sobre a nova medida, que é válida para shopping centers da capital e região metropolitana. Interior e litoral ainda não precisam seguir a orientação que, segundo Doria, visa a proteger os funcionários, fornecedores e clientes.

A mesma determinação será válida para academias de ginástica que, da mesma foram, deverão fechar suas portas no máximo no próximo domingo e se manter sem operação até o final de abril.