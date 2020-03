Gol anuncia cancelamento de vôos até final de junho

Na tarde desta terça-feira (17/03) a companhia aérea Gol veio a público cancelando todas as suas viagens internacionais, incluindo destinos de América do Sul, Estados Unidos e México, entre os dias 23 de março até o final do mês de junho.

Dias atrás a empresa aérea já tinha decidido cortar entre 90% e 95% de sua frota até meados em junho, mas ontem citou a necessidade de “se adequar ao novo cenário de demanda por transporte aéreo, dado o advento do coronavírus em nível global”. A companhia também mencionou restrições de viagens tomadas por autoridades nos países onde opera.

Para a Argentina, a empresa começou a cortar voos em 14 de março. Os últimos voos serão entre Rio de Janeiro e Córdoba e Rosário, em 22 de março. Para os Estados Unidos, os últimos de Brasília e Fortaleza para Orlando, saem dia 20, mesmo dia da última operação para o México.

A empresa não informou o estimativa de passageiros afetados pela decisão.