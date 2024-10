Ginásio Ibirapuera será modernizado

Foi aberto o processo de licitação para a contratar a empresa que ficará responsável pela reforma, restauro e modernização do Estádio Ícaro de Castro Melo, localizado no Complexo do Ibirapuera. O investimento total, incluindo projeto, gerenciamento e as obras que agora serão licitadas, é de R$ 88,7 milhões.

De acordo com o Governo do Estado, os projetos foram norteados por três conceitos: a preservação integral das características e elementos tombados; atendimento às demandas com as adequações necessárias para o Atletismo moderno, ou seja, atender às exigências de certificação Classe 1 da World Athletics – WA (Federação Internacional de Atletismo); e o atendimento integral às normas e à legislação vigentes, com destaque às de acessibilidade, às de proteção e combate a incêndio e ao código sanitário estadual.

O objetivo é realizar a modernização de diversos setores do estádio, incluindo a pista de atletismo, os banheiros, as arquibancadas e os canteiros, garantindo maior conforto e funcionalidade para os atletas e para o público. A reforma tem como objetivo devolver o local à comunidade esportiva e transformá-lo em um centro de treinamento de excelência, capaz também de receber competições de alto nível.

A intervenção prevê a adaptação para garantir acessibilidade no estádio, o que inclui uma plataforma metálica para acomodar pessoas com deficiência. Também está prevista a instalação de dois telões, novos guarda corpos para segurança do público, mais de 11 mil assentos e módulos sanitários com acessibilidade. Será preservada a visibilidade da estrutura histórica, que será recuperada em concreto, respeitando todas as diretrizes para manter as características do bem tombado.

Na pista, será construída uma 9ª raia, conforme orientações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação Paulista de Atletismo (FPA). Também haverá uma pista de aquecimento para os atletas. Vestiários e estruturas de apoio aos atletas serão reformados e modernizados.

O restauro do estádio é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e a CDHU, com o intuito de fomentar a prática esportiva e revitalizar esse importante equipamento público. A CDHU, que desenvolveu o projeto e será responsável pela licitação, vai liderar o processo de seleção da empresa que executará a obra. Após a contratação, a previsão é que as obras sejam finalizadas em 16 meses.

A expectativa é de que, após a conclusão das obras, o Estádio Ícaro de Castro Melo volte a desempenhar um papel central no desenvolvimento do esporte, beneficiando atletas de diversas modalidades e a população em geral.