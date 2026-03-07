Ginásio do Ibirapuera receberá jogos de Basquete NFL e Superliga de Vôlei

O Ginásio do Ibirapuera será palco do Jogo das Estrelas do NBB (Novo Basquete Brasil) no dia 28 de março. O evento acontece em um único dia, das 17h30 às 21h, e reúne os melhores jogadores da temporada 2025/2026 da principal liga de basquete profissional do país.A programação é composta por duas modalidades de disputas: a coletiva, com um torneio entre quatro equipes, duas com os destaques brasileiros, uma com atletas estrangeiros e outra com jovens talentos sub-22, e as individuais, com os Torneios de Habilidades, de 3 Pontos e de Enterradas.

Essa é a 17ª edição do Jogo das Estrelas do NBB e a quinta vez que desembarca no Ginásio do Ibirapuera – o complexo já havia recebido o evento em 2017, 2018, 2019 e 2024.

“O Ginásio do Ibirapuera é e seguirá sendo uma referência na recepção de grandes eventos do calendário esportivo brasileiro. Que esse palco tão mágico inspire os melhores jogadores do NBB”, comenta a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 1º de março.

Vôlei

Templo do esporte brasileiro, o Ginásio do Ibirapuera, equipamento administrado pelo Governo de São Paulo, será pelo segundo ano seguido a casa das finais da Superliga de Vôlei.

As decisões da temporada 2025/2026 da liga acontecem em maio: a feminina está marcada para o dia 3, enquanto a masculina, para o dia 10. Em 2025, o Ginásio do Ibirapuera foi palco para a consagração do Sada Cruzeiro, que venceu o Vôlei Renata por 3 a 1, no masculino, e do Osasco, que bateu o Sesi Vôlei também por 3 a 1, no feminino. As duas partidas tiveram somadas mais de 20 mil pessoas nas arquibancadas.

“Não há lugar mais emblemático para o fechamento de uma temporada do vôlei brasileiro que não o Ginásio do Ibirapuera. Estamos falando de um espaço que abrigou dezenas de grandes jogos de clubes e da seleção brasileira e que respira vôlei em todos os seus cantos. Que essas finais representem mais um lindo capítulo da história do nosso esporte”, afirma a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

A venda de ingressos para os dois jogos terá início em março. Mais informações no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).