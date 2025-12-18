Gestantes podem se vacinar contra vírus respiratório nas UBSs da capital

Já está disponível na rede municipal de saúde pública a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gestação. A vacina previne infecções graves causadas pelo VSR em bebês menores de 6 meses de idade. O vírus é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos e a vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

A vacinação teve início no município no último sábado, 5 de dezembro. Apenas neste primeiro dia foram aplicadas 624 doses do imunizante em gestantes acima de 28 semanas. De acordo com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, “a imunização é importante para que a gestante passe o anticorpo para o bebê, fazendo com que ele fique protegido contra a doença”, destaca.

Também neste sábado, o secretário, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Mariana Araújo e a coordenadora regional de saude Leste, Nilza Maria Piassi Bertelli acompanharam uma ação de multivacinação realizada no evento Sangue Corintiano, junto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação. Com a chegada das doses da VSR, que na rede privada pode custar até R$ 1,5 mil, é importante também atualizar a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias após o nascimento.

Rede municipal

Aos sábados, o serviço de vacinação acontece nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. De segunda a sexta-feira, a imunização pode ser tomada nas UBSs, das 7h às 19h. Para se vacinar, a gestante precisa estar com um documento de identificação e comprovante de 28 semanas de gestação.

“A implementação dessa vacina é muito importante para a saúde dos bebês menores de 6 meses. Vacinar a gestante garante a proteção dos recém-nascidos nos primeiros meses de vida, quando são mais vulneráveis e podem desenvolver formas graves da doença”, destaca a coordenadora de Vigilância em Saúde, Mariana Araújo.

Para facilitar o acesso da população, a disponibilidade da vacina pode ser consultada pelo site Olho na Fila.

A localização dos equipamentos da rede municipal pode ser consultada na plataforma Busca Saúde.