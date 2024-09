Gelato italiano para refrescar na Primavera

Aentrada da Primavera, esse ano, foi marcada por intensa onda de calor, com temperaturas acima dos 30 graus. E isso justifica ainda mais celebrar o Dia do Sorvete, 23 de setembro.

Um dos endereços para celebrar a Primavera, as altas temperaturas e o recente dia do Sorvete, uma boa pedida é conferir os gelatos italianos artesanais da rede Cuor di Crema, que tem lojas em todo país, inclusive na região.

Fragola

Um dos sabores mais tradicionais, o gelato de morango foi retrabalhado pelos mestres gelatiere da rede. Cremoso e refrescante, este sabor é perfeito para todos os climas.

Torta de Limão

Para manter a tradição da Sicília, região da Itália original deste produto, a casca do limão também é utilizada na preparação do gelato, para acrescentar personalidade.

Pistacchio

Obra-prima feita com ingredientes nobres, o Pistacchio é um sabor marcante pela cor, aroma e mistura de texturas, que garantem lugar na memória dos apaixonados por gelato.

Cioccolato Nero

Feito com chocolate 50% cacau e sem adição de leite, o Cioccolato Nero traz a intensidade perfeita para paladares mais refinados.

Doce de Leite

Remetendo aos sabores suaves do pampas, este gelato é feito com autêntico doce de leite argentino e leite fresco, criando um produto exclusivo e apaixonante.

Yogurt all’Amarena

Produzido com iogurte fresco regado com pedaços de amarena, espécie italiana de cereja selvagem com polpa suculenta, o sabor inconfundível do gelato Yogurt all’Amarena é original da Cuor di Crema.

Mango Zero

Para não tirar ninguém da dieta, este gelato apresenta o sabor e a suculência inigualáveis da manga sem qualquer adição de açúcar.

Frutto della Passione

Concentrando o sabor cítrico do maracujá, o gelato é leve e refrescante sem adição de açúcar. Na mistura, entram também as sementes da fruta para adicionar crocância.

Veja a lista das lojas Cuor di Crema na capital

– Moema: Av. Lavandisca, 717 B, Moema

– Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360

– Shopping Jardim Pamplona: Rua Pamplona, 1704

– Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jardim Iris

– Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo

Sobre a Cuor di Crema

Fundada em 2012, Rede prega respeitar as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados.