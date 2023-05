GattoFiga traz novidades para comemorar o Dia das Mães

“Não precisa de presente”, “o melhor presente é a companhia de vocês”, “todo dia é dia das mães”… Dizem que as mães só mudam de endereço, mas a verdade é que elas têm uma intuição aguçada e… sempre têm razão. Então, claro que um presentinho cai bem, mas é essencial também investir em um momento único, que pode ser o segundo domingo de maio, mas pode ser também alguma outra ocasião especial.

Para o dia 14/05, a GattoFiga Pizza Bar vai oferecer mais uma daquelas noites especiais, com apresentação de jazz ao vivo, jantar à luz de velas, muitas flores e decoração sofisticada com atenção aos detalhes… As mamães acompanhadas de seus filhos também terão direito a uma sobremesa cortesia: o Bastone di Latte, que pode ser recheado de doce de leite ou, novidade na casa, de Nutella.

E tudo isso, claro, a partir de uma inspiração bem italiana: pizzas napolitanas com massa de longa fermentação, ingredientes frescos, molho importado do país europeu… As entradinhas, as pizzas, as sobremesas, os drinks, a carta de vinho, tudo é pensado para garantir momentos únicos.

Para quem já conhece a casa, talvez seja o momento de experimentar coisas diferentes. E há várias novidades na casa. Nessas noites quase frias de outono, uma sugestão começar pela “Burrata Di Salento” A entrada é formada por uma Burrata envolta em Massa de Pizza, acompanhada de Mini Rúcula, crispy de Parma, Glasa Balsâmica e Lascas de Parmesão. “Esse aperitivo surpreende pelo sabor e refrescância”, diz Edson Leite, um dos criadores da GattoFiga.

Outra ideia incrível para estender o papo e valorizar o encontro pode ser chamar à mesa as “Piccolas”. Essas mini pizzas acabam de entrar no menu, em duas versões. Uma delas é a Broccoli e salsiccia, que leva uma base de mozarela de búfala, brócolis refogado levemente picante, ricota fresca e linguiça artesanal picante.

Já a Caponata é feita com caponata de berinjela, pimentões vermelho e amarelo, tomatinho e Azeitonas preta cozidas no vinho branco, mozarela de búfala e basílico. Ao sair do forno ganha uma generosa camada de parmesão ralado na hora. “Um espetáculo!”, garante Edson.

E os lançamentos da casa não param por aí. Na lista de entradas, agora tem as Rotoletas di formaggio: uma massinha de pizza enrolada com queijo gorgonzola dolce, meia cura, parmesão e orégano. Acompanha molho de tomate.

Se quiser, antes do vinho ou cerveja, chame um drink para começar a noite. Há opções clássicas como Bloody Mary, Moscow Mule, Gin Tonica; ou algo original como o Gatto Killer. “É uma combinação entre Gin, Tequila de Ouro, Suco de Laranja e Xarope de Abóbora, com taça incrustada em Sal, Pimenta e Rosas da Jamaica”, sugere Cida Montagner, outra das idealizadoras da casa e responsável pela minuciosa decoração.

Ainda focando nas criações mais recentes da casa, outra aposta de sabor pode ser a pizza napolitana Gattono, que acompanha Molho de Tomate, Atum, Cebola Roxa, Azeitonas Preta e Orégano.

Para encerrar a noite, as super especiais panna cotta da casa garantem sabor e beleza à mesa – prometem encantar qualquer mãe: Panna Cotta Com Calda de Frutas Vermelhas; a Panna Cotta Tropical, acompanhada com Calda de Manga e Limão Siciliano e, por fim, a Panna Cotta Com Calda de Damasco e Flores Comestíveis.

E já que Dia das Mães é todo dia, reveze-se entre as “mães” e aproveite o fato de que a GattoFiga agora tem jazz ao vivo às quartas e também aos domingos. “Nossa intenção é continuar proporcionando encontros incríveis e sempre inéditos”, resume David Leite, que gerencia a GattoFiga.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360- Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.