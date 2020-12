GattoFiga Pizza Bar é ideal para encontros intimistas de fim de ano

A lua está brilhando forte num céu aberto nessas noites quentes que indicam a aproximação do verão. Nesse cenário de beleza, o ano vai chegando ao fim e muita gente está planejando como fazer encontros com colegas da empresa, amigos mais próximos, familiares… A segurança tem que estar em primeiro lugar, então o ideal é buscar uma agenda intimista.

A GattoFiga Pizza Bar, especializada em pizzas napolitanas, pode ser o endereço que as pessoas estão procurando. Ambiente de luz amena, som de jazz ao fundo, decoração repleta de detalhes de bom gosto, distanciamento entre as mesas… Uma combinação incrível para brindar a superação dos momentos difíceis do ano.

“As pessoas se cuidaram, se isolaram, agora é momento de celebrar a saúde e festejar um futuro melhor, que certamente virá. Mas, claro, tudo isso com segurança”, diz Cida Montagner, uma das idealizadoras da Gatto Figa.

Ela explica que a casa, que estava lotando todas as noites antes da pandemia, agora mantém um controle rígido para evitar aglomerações e garantir a higienização do ambiente e das mesas, entre cada cliente. Por isso, é importante agendar o encontro, lembrando que o máximo permitido é de seis pessoas e a casa, aliás, é ainda mais adequada para grupos menores.

“A GattoFiga foi concebida com o conceito de bistrô”, complementa o sócio Edson Leite. “Acreditamos que é esse o clima que as pessoas estão buscando nesse fim de ano – ameno, tranquilo, de bom gosto e com capricho nas receitas e também no ambiente”.

Com obras do personagem Pulcinella – personagem italiano famoso da “comedia del arte” que é símbolo de Nápoles, na Itália, a casa conta um pouco da história das Pizzas Napolitanas e da própria Nápoles, através deste personagem símbolo da cidade que tem a pizza mais famosa do mundo. Cada detalhe do ambiente reporta às casas italianas, aliás. “E os sabores de nossas entradas, pizzas, sobremesas, vinhos e drinks, farão de sua experiência gastronômica um momento inesquecível!”, garante Cida.

Com massa fermentada naturalmente por até 72 horas, as pizzas GattoFiga são assadas por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, com temperaturas que podem chegar a 480ºC.

A massa leve, sempre recoberta de molho de tomate San Marzano e queijo Fior di Latte, é oferecida em mais de 20 versões individuais super originais e saborosas, sempre com ingredientes de primeira.

É o caso da Pancetta, que vem com Mascarpone, gorgonzola, pancetta artesanal, tomilho e geleia artesanal de alho com pimenta calabresa. Ou da Parma, que leva presunto cru, fior di latte, stracciatella, rúcula e raspas de limão siciliano. Italianíssima também é a Putanesca, com molho de tomate, aliche, alho, pimenta dedo-de-moça, azeitona preta e orégano.

As pizzas são individuais, o que torna o local ainda mais adequado para esses encontros de fim de ano, em que cada um vai poder saborear seus ingredientes favoritos. Sem falar nos drinks, cervejas geladíssimas, vinhos, sobremesas, entradas… Tudo feito e servido com muito esmero.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…