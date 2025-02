Futebol americano: superfinal será exibida na zona sul

Neste domingo, 09 de fevereiro, acontece um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo dos Estados Unidos, a super final do torneio de futebol americano. E pensando nos fãs do torneio, o Canvas Bar, localizado no primeiro andar do Hilton São Paulo Morumbi, irá transmitir a final do campeonato (a partir das 20h30), que será disputado entre os times: Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles.

Hóspedes e visitantes poderão acompanhar a emocionante disputa pelo título no maior telão fixo de hotel em São Paulo, enquanto curtem os shows do rapper Kendrick Lamar — grande vencedor do Grammy 2024 — e de sua convidada especial, a cantora SZA. Para completar a experiência, um menu exclusivo de petiscos, criado especialmente para a ocasião, estará disponível das 17h às 00h.

Entre os lanches, está o trio mini hot dog, com linguiça artesanal, pão de leite e molho campanha, burger sliders; que contém três mini cheeseburgers com queijo cheddar cremoso e cebola caramelizada e o trio mini pernil, sanduíche de pernil com sauté de pimentões e cebola dourada. Para compartilhar, o menu oferece a onion rings servida no cone, com maionese de ervas como acompanhamento, bem como a croqueta de peito bovino cinco unidades de bolinhos fritos de carne servidos com maionese caseira. Por fim, os clientes também podem degustar os nachos, tapioca & guacamole, tortillas de milho e beijus crocantes de tapioca servidos com creme de abacate temperado.

Além do menu especial, para os que não dispensam uma cerveja durante a partida, o bar oferecerá uma promoção exclusiva de Budweiser: na compra de três long necks (330 ml), a quarta é cortesia.

Serviço:

Faça sua reserva através do telefone: 2845-0050 (disponível a partir das 17h, mediante à disponibilidade)

Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste – Brooklin Novo. Telefones: 2845 – 0000 e 2845 – 0001. Site: www.hiltonspmorumbi.com.br. Instagram: www.instagram.com/hiltonspmorumbi

Hilton São Paulo Morumbi

Com uma localização privilegiada, o Hilton São Paulo Morumbi oferece proximidade com várias atrações turísticas, parques, museus e os melhores centros comerciais da região. A piscina na cobertura mais famosa da cidade oferece uma vista para a icônica Ponte Estaiada, um cartão-postal da cidade, em um espaço com banheira de hidromassagem, sauna, academia espaçosa, além de uma Área Kids e SPA. O hotel também conta com elementos distintivos, como 19 espaços para eventos de diferentes tamanhos e acesso exclusivo via subterrâneo ao shopping Nações Unidas e ao salão Jacques Janine, garantindo uma experiência completa tanto para lazer quanto para negócios. No primeiro andar, você terá acesso ao Canvas Restaurante, recomendado 5 vezes consecutivas pelo Guia Michelin.