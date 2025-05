Frio intenso está previsto: saiba como pedir ajuda para pessoas em situação de rua

Com a previsão de frio intenso nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo retomou a Operação Baixas Temperaturas (OBT), acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C ou menos. Uma das ações da OBT é a montagem de dez tendas em todas as regiões da cidade, que funcionam das 18h à 0h, onde são distribuídos alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água. Haverá ambulâncias e equipe médica para agilizar o atendimento quando necessário. Além disso, são fornecidos cobertores para aqueles que não aceitarem seguir para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial.

Além disso, as tendas contarão com profissionais da Saúde que aplicarão vacinas contra Influenza, Covid e Tétano e ambulâncias que estarão à disposição, caso seja necessário. Nestes pontos também serão feitos encaminhamentos para os serviços de acolhimento e distribuídos cobertores para aqueles que não aceitarem seguir para os equipamentos da rede socioassistencial.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital nos próximos dias, com previsão de que a temperatura caia para 8º na madrugada de sexta-feira (30).

Para garantir atendimento aos mais vulneráveis, equipes de abordagem ativa vão percorrer a cidade em busca de pessoas em situação de rua para oferecer encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial da cidade.

Como pedir ajuda

Além disso, a população também pode pode solicitar a abordagem social das pessoas em situação de rua, por meio da central 156 (ligação gratuita). O serviço funciona 24 horas e a solicitação pode ser feita de forma anônima.

Entretanto, é importante informar o endereço em que a pessoa se encontra, indicando um número aproximado e pontos de referência, além de características físicas e detalhes de vestimenta.

Durante a vigência da OBT, o número de vagas em serviços da rede socioassistencial vem sendo ampliado, tanto nos locais já existentes, como a partir da criação de novos serviços para acolhimento emergencial. Até o momento, já foram disponibilizadas mais de 1.040 novas vagas em serviços de convivência e acolhimento já componentes da rede socioassistencial e em quatro centros esportivos cedidos pela Secretaria Municipal de Esportes (SEME) para uso noturno.

As abordagens às pessoas em situação de rua são feitas cotidianamente pelas equipes de orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), inclusive com busca ativa durante as madrugadas, ofertando acolhimento e outros serviços da rede socioassistencial. Essas equipes contam com mais de 890 profissionais dedicados a esse trabalho. No período da noite, a Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) também atua realizando abordagens na cidade. Além das equipes da assistência social, os profissionais do Consultório na Rua, também percorrerão a cidade dando suporte às pessoas em vulnerabilidade com atendimentos e encaminhamentos aos serviços de saúde.

Quando as pessoas em situação de rua aceitam o acolhimento, é disponibilizado transporte até os serviços, respeitando sempre o perfil dos acolhidos (pessoa sozinha, com deficiência, famílias, idosos e população LGBTQIAPN+). Nos serviços, os atendidos têm espaços para pernoite, banho, jantar e café da manhã.

A cidade de São Paulo tem a maior rede de acolhimento da América Latina, com mais de 26 mil vagas distribuídas em 380 serviços, como hotéis sociais, centros de acolhida e Vilas Reencontro. Durante o período da operação, também será oferecido atendimento em quatro Centros Esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), com pernoite, banho e refeições.

Endereços das tendas:

Região Central – Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

Região Sul – Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (Praça Heróis da FEB s/n°) e Vila Maria (Praça Novo Mundo);

Região Leste – Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/nº), Itaquera (Avenida Musgo de Flor com Avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (Rua do Curtume, s/nº – esquina com Guaicurus).