Fotógrafo cego da fundação Dorina Nowill está em Paris

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, estará muito bem representada nas Paralimpíadas de Paris pelo renomado fotógrafo João Maia, ex-cliente e atual conselheiro da Fundação Dorina. Após perder a visão, descobriu na fotografia a oportunidade de se reinventar profissionalmente. João foi o primeiro fotógrafo cego a ser convidado para a cobertura de uma paralimpíadas, a Rio 2016, e pode repetir todo o seu talento e sensibilidade em Tóquio 2020.

A mesma resiliência e determinação para superar limites, que são marcas olímpicas dos atletas, acompanham a trajetória de João, que fará a cobertura em Paris. O Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Dorina Nowill para Cegos, Francisco Henrique Della Manna, também irá compor a equipe presente, que contará com profissionais do projeto ‘4 sentidos 1 visão’ e do Guia do Deficiente. O objetivo de João é oferecer uma nova perspectiva sobre o mundo dos esportes paralímpicos. A equipe também vai fazer a narração direta pela web rádio TOP News, com apoio do Cadevi

Os principais cliques do seu trabalho poderão ser acompanhados, durante todo o período do evento, por meio de fotos e notícias no site da Fundação, na página especial ‘Dorina Informa: Especial Jogos Paralímpicos Paris 2024’, em mais um passo significativo na sua missão de promover a igualdade e o acesso à cultura e ao esporte para todos. O link para acesso é: https://fundacaodorina.org.br/dorina-paralimpiada/

“Eu fotografo com o coração e uso todos meus sentidos para transformar meus sentimentos em imagens. Meu sonho é que as crianças de lá de Bom Jesus do Piauí, onde eu nasci, e de todo Brasil possam conhecer o esporte paralímpico por meio das minhas fotos”, enfatiza João Maia.

Exposição em Paris e São Paulo

A Exposição fotográfica ‘4 Sentidos 1 Visão’ acontece, em Paris, no Instituto para Jovens Cegos (INJA) – Louis Braille, conta com a chancela oficial do Comitê Organizador dos Jogos de Paris 2024 e recebe o selo nas categorias Olimpíada Cultural. As imagens selecionadas, que também já estiveram este ano expostas na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, retratam o trabalho de João Maia nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e de Tóquio em 2020 e tem audiodescrição realizada pela Fundação Dorina. Após os Jogos de Paris 2024, a exposição será atualizada com as fotos dessa nova edição.

Já em São Paulo, parte das suas obras poderão ser vistas de perto e gratuitamente, em uma exposição que acontece, entre os dias 15 de agosto e 8 de setembro, na Unibes Cultural, na Rua Oscar Freire, 2.500, permitindo o contato do público com toda a qualidade e sensibilidade do trabalho do fotógrafo que promove a inclusão.

“Os trabalhos e a vida de João Maia são uma celebração à superação e ao talento, que ilustram momentos emocionantes e inspiradores através das lentes de um fotógrafo que desafia as limitações visuais, e parte de um projeto maior focado na sensibilização do público, na promoção da inclusão e na valorização das pessoas com deficiência visual”, afirma Francisco Henrique Della Manna, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos

A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Há 78 anos se dedica à inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos cegos e com baixa visão. A instituição oferece serviços gratuitos e especializados de habilitação e reabilitação, dentre eles orientação e mobilidade e clínica de visão subnormal, além de programas de inclusão educacional e profissional.

Responsável por um dos maiores parques gráficos braille em capacidade produtiva da América Latina, a Fundação Dorina Nowill para Cegos é referência na produção e distribuição de materiais nos formatos acessíveis braille, áudio, impressão em fonte ampliada e digital acessível, incluindo o envio gratuito de livros para milhares de escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil.

A instituição também oferece uma gama de serviços em acessibilidade, como cursos, capacitações customizadas, audiodescrição e consultorias especializadas como acessibilidade arquitetônica e web. Com o apoio fundamental de colaboradores, conselheiros, parceiros, patrocinadores e voluntários, a Fundação Dorina Nowill para Cegos é reconhecida e respeitada pela seriedade de um trabalho que atravessa décadas e busca conferir independência, autonomia e dignidade às pessoas com deficiência visual.