Fome na madrugada? Tem lanchonete 24h

A programação de sucesso do carnaval de rua paulistano é toda diurna. A folia acontece em plena luz do dia. Mas, ainda assim, é um mês de balada, festas e a fome pode bater a qualquer hora, inclusive nos feriados. Pela zona sul paulistana, entretanto, há inúmeras alternativas de padarias e lanchonetes que estão sempre abertas.

Algumas, são de grandes redes, como Burger King (Moreira Guimarães, Periquito, Bandeirantes, Mac Donalds (Domingos de Morais e Imigrantes) e Habibs (Domingos de Morais, Terminal Jabaquara e estação Conceição)/Ragazzo (Abraão de Morais, Guatás). Outras, padarias super tradicionais e procuradas não só para matar a fome mas também como ponto de conveniência.

Uma das mais tradicionais é a Padaria Pão Caseiro, bem em frente ao Metrô Praça da Árvore. A coxa creme é bem substanciosa e é um dos destaques da casa, que ainda tem vários lanches, café da manhã, pratos… Fica na Av. Jabaquara, 712. Tel.: 2275-4643.

Outra é a Flor do Paraíso, que fica na R. Tutóia, 1040 – Vila Mariana – tel: 3884-4950. Ali, os clientes encontram mesas para poder curtir os pratos, porções e lanches servidos dia e noite.

Na Av. Bernardino de Campos, 334, pertinho da estação Paraíso, tem a Viana Padaria (tel.: 3889-8604), onde a diversidade também é forte: do café da manhã, passando pelas refeições em buffet self service até a pizza, a padaria tem fama pelo funcionamento 24h.

Pra quem busca um hot dog no capricho, ainda que nas madrugadas ou pela manhã, uma boa pedida é a lanchonete Black Dog junto à estação Santa Cruz. Tem várias combinações e dá para levar, pedir, comer no balcão… Fica na R. Domingos de Morais, 2437. Tel: 2364-7986.

Também especializada em hot dogs, a rede Monster tem unidades 24h em vários terminais de ônibus como Jabaquara, João Dias, Santo Amaro, Capelinha, Sacomã… Burgers e porções fast food também estão no cardápio, sempre com preço bem convidativo.