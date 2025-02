Fim de semana tem pré Carnaval com opções para todos os gostos

Começa o Carnaval de Rua de São Paulo nesse fim de semana. No total, serão quase 800 blocos, distribuídos no Pré Carnaval (dias 22 e 23 de fevereiro), o carnaval (entre os dias 1º e 4 de março) e os desfiles pós-carnaval nos dias 8 e 9 de março..

A programação completa, com horários, pontos de encontro e dispersão, além dos endereços e temática dos blocos está em blocosderua.com

Ao todo, 767 blocos se apresentarão em diferentes datas, com o número total de desfiles atingindo a marca de 860. Vale destacar que o número de blocos não corresponde exatamente ao número de desfiles, já que um bloco pode se apresentar mais de uma vez. O ano com o maior número de blocos inscritos foi 2020, com 644. Depois veio a pandemia, quando a cidade ficou dois anos sem desfiles. Em 2023, foram 475 inscritos e, em 2024, foram 579.

Vale destacar que o Carnaval de Rua tem blocos temáticos, com diversidade no tipo de sons e público alvo. Há até blocos especiais para crianças. Na zona sul, por exemplo, um dos destaques é a Banda de Pífanos, que tradicionalmente desfila no Planalto Paulista

Eles focam em Forró, côco, Ciranda, Rastapé, Marchinhas, Xote, Baião, Xaxado e muito mais. O Bloco sai de frente da Casa dos Arcos. Será no domingo, dia 23. abertura 14h. É Forró de Pífano e Rabeca, com saída do bloco pelas ruas do bairro às 15h. O cortejo termina às 18h, mas nesse momento começa uma roda de Côco e Forró. Leve seu pife, rabeca e Pandeiro! Crianças são bem-vindas!!

Endereço: Al. dos Guaicanas, 519.