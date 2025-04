Filé a parmegiana tem inspiração italiana mas é clássico de receita nacional

O Outono é uma estação cheia de charme e romantismo, com temperaturas que oscilam e acabam por provocar diferentes interesses gastronômicos. Noites de temperatura mais fresca pedem por uma reconfortante sopa ou por um prato que aquece corações e mentes como um filé a parmegiana bem recoberto por molho e queijo derretido, acompanhado de batatas fritas bem sequinhas e arroz… Já nos dias mais quentes, em que as temperaturas dessa estação de passagem ainda insistem em atingir 30 graus, uma salada bem diversificada com alface, tomate, brócolis, ervilhas, cebola, ovos, cenoura, rabanete, pepino, mozarela, presunto, palmito e azeitona pode ser a entrada perfeita, para um almoço ou jantar que pode ser de um Salmão a Belle Meunière, por exemplo: Aspargos, alcaparras, champignon, camarão e batatas sauté. E olha que essas são só algumas das dezenas de alternativas do cardápio do Restaurante Chaplin, que mantém pratos clássicos da culinária paulista há 60 anos.

“Nosso salão é climatizado, não tem mau tempo aqui”, brinca Myrian Marquez, que comanda a casa ao lado de Eduardo Marquez, filho de um dos fundadores, e do sócio Javier Merino.

As opções de “comida conforto”, aliás, importante citar as pedidas que vêm recobertas de molhos que garantem ao paladar uma sensação de satisfação e de pratos bem elaborados.

É o caso de uma das opções mais famosas – e consequentemente mais solicitadas – da casa: o Filé à Parmegiana. Um suculento filé mignon empanado e frito, envolvido por camada generosa de molho de tomates e coberto de queijo muçarela, o bife à parmegiana tem um jeitão de prato tipicamente italiano, mas a receita é coisa nossa. Acompanha arroz e batata, que no Restaurante Chaplin o cliente pode escolher entre fritas, coradas, francesas ou sauté, garantindo personalidade à pedida. Há ainda a possibilidade de escolher Filé de Frango à parmegiana.

Outra montagem famosa é a de Medalhões ao Molho Madeira. Os cogumelos e o molho saboroso preparado com vinho madeira trazem força à receita clássica em que os medalhões vêm envolvidos em fatias de bacon. Acompanha arroz branco e batatas.

Uma variante que merece ser experimentada, também é Filé ao Molho Mostarda, de sabor intenso envolvendo a maciez do filé mignon.

A estação combina ainda com alternativas como o Filé à Francesa. Em duas opções de tamanho, traz o filé mignon acompanhado de um saboroso refogado de presunto, cebola, ervilha e batata palha. Acompanha arroz.

Entre as pedidas de sopas e caldos, a dica é chamar à mesa a saborosíssima sopa de cebolas ou optar pela encorpada sopa de abóbora com carne seca, uma harmonização bem conhecida e que traz ótimas lembranças ao paladar.

Quaresma e Páscoa

Importante destacar para aqueles que nessa época do ano preferem não pedir pratos com carne, por conta da quaresma, que o Chaplin tem muitas opções – não só as porções de saladas, legumes e massas, mas também diversas montagens com peixes.

E isso vale para o salão, para o delivery (iFood e por telefone ou WhatsApp) e também para encomendas para a Páscoa. São pratos como Pintado na Brasa, Bacalhau ao Forno (Molho de tomates, batatas, pimentões, ovos e azeitonas pretas com arroz branco), Bacalhau Gomes de Sá (Refogado de pimentões, cebola, batatas e bacalhau com ovos e arroz branco), Filé de Pescada com Camarões, Camarões a Grega e outros.

O cardápio completo pode ser conferido em restaurantechaplin.com.br.

Faça sua reserva, pedidos delivery ou encomendas pelo telefone: (11) 5079-9466 ou WhatsApp 11 96601-6268. Endereço: Rua Luis² Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, acesse: @restaurantepizzariachaplin/