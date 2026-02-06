Fevereiro do Plaza Sul Shopping tem bailinho de Carnaval, sorteio de kits Stanley e compre & ganhe

Fevereiro será um mês de prêmios e muita folia no Plaza Sul Shopping, com o “Bailinho de Carnaval”, nos dias 21 e 22. Além disso, os participantes do Programa de Benefícios concorrerão a kits e podem participar do compre & ganhe com necessaires da Live!

Bailinho de Carnaval

O evento será gratuito e realizado nos dias 21 e 22, das 14h às 18h, no Terraço Plaza, G4, e contará com desfile de fantasias, apresentações musicais, pintura facial, desfile pet (somente no sábado), oficina de máscaras, recreação infantil, entre outros.

Durante o bailinho, os clientes também poderão aproveitar benefícios exclusivos do Programa de Benefícios, como personalizar uma máscara de Carnaval mediante o envio de R$ 100 em notas fiscais pelo aplicativo do Plaza Sul, retirar um algodão doce artístico, com envio de R$ 150 em notas, além de retirar o abadá oficial do Bailinho enviando R$ 150 em notas.

Sorteio e Compre & Ganhe

Os prêmios do sorteio serão divididos pela categoria no programa. Clientes 1 Estrela concorrerão a um kit com copo Quencher 590ml Rose Quartz, copo sem tampa 473ml Polar e taça Cream, enquanto os 2 Estrelas podem ganhar um kit com copo Quencher 887ml Cream, copo sem tampa 473ml Polar, taça Cream e garrafa slim Cream. Clientes 3 Estrelas concorrerão a um kit com copo Quencher 1,18l Cream, copo sem tampa 473ml Polar, taça Cream, caneca Daybreak e garrafa slim Cream. Para isso, basta ativar o benefício no aplicativo.

Já no Compre & Ganhe, Clientes 1 Estrela podem fazer a troca a partir de R$ 600 enviados para o aplicativo, 2 Estrelas a partir de R$ 500 e 3 Estrelas com R$ 400. As trocas podem ser realizadas até o dia 28 (sábado), ou até durarem os estoques.

“Neste mês, firmamos parceria com duas grandes marcas para oferecer aos nossos clientes, como parte de nosso objetivo em proporcionar as melhores experiências aos visitantes”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.