Festival de Verão traz experiência litorânea aos centros esportivos

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e a Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer (APREL) realiza desde 21 de fevereiro e até 13 de abril, durante as sextas, sábados e domingos, o Festival de Verão Praia São Paulo 2025, com atividades das 09h às 17h. A iniciativa oferece atividades esportivas gratuitas além de recriar experiências de lazer na praia.

O Festival de Verão Praia São Paulo teve início em 2023 com o objetivo de democratizar o acesso a práticas recreativas, com imersão em esportes de areia e aquáticos que são tradicionalmente realizados em regiões litorâneas, como o caiaque, “banana boat” e o “stand-uppaddle”. Para esta nova edição, os participantes poderão contar com brinquedos infláveis para o público infantil, além de uma área exclusiva com a simulação de uma praia.

As atividades serão realizadas em seis Centros Esportivos, contemplando todas as regiões da cidade, como no Jardim São Paulo (rua Viri, 425); nas unidades de Santa Catarina (rua Rodes, 112) e Vila Guarani (rua Lussanvira, 178); na Vila Curuçá (rua Grapirá, 537) e no Tatuapé (rua Apucarana, 233); bem como na Lapa (rua Belmonte, 957). A diversão também está garantida no Parque Praia do Sol, localizado na zona sul, com diversas atrações para toda a família.

Conforme explica o secretário de Esportes e Lazer, Rogério Lins, o Festival de Verão Praia São Paulo é uma iniciativa que busca integrar a comunidade e oferecer mais qualidade de vida. “Este projeto teve uma grande adesão do público desde o início, o que demonstra sua efetividade quando se trata da promoção do bem-estar e igualdade social, e criação de oportunidades de diversão a todos”.

“Os parques são importantes ambientes de convivência, especialmente durante o verão, e levar essas atividades até o Parque Praia do Sol é uma boa forma de aproveitar o potencial de espaços públicos como este”, reforça o titular da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

A programação completa do evento está disponível no site oficial da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: https://capital.sp.gov.br/web/esportes/w/festival-de-ver%C3%A3o-praia-s%C3%A3o-paulo-est%C3%A1-confirmado-para-o-ano-de-2025