Festival de culinária espanhola

A temporada dos dias mais frios chegou e para aproveitar o melhor da gastronomia, o restaurante Paellas Pepe promove o seu tradicional Festival de Inverno. Para harmonizar com as baixas temperaturas, o evento conta com um menu especial com pratos clássicos da culinária espanhola.

Segundo o chef e sócio do Paellas Pepe, Fabio Benedetti, o evento é um sucesso e com grande adesão do público. “Quando as temperaturas caem, as pessoas já correm para procurar pratos mais confortáveis e que aquecem o corpo. Os clientes adoram esse festival, em todas as edições recebemos pessoas de diversas regiões do estado,” afirma Benedetti.

Os caldos são presença confirmada nos dias mais frios e eles também marcam presença no Festival de Inverno do Paellas Pepe, que disponibiliza duas opções nas entradas. A bisque de camarão é um caldo fino que passa por um longo período de cozimento, combinando a leveza do camarão com a picância das especiarias.

Uma outra opção é o Mejillones Y Papas fritas, uma saborosa sopa de mexilhões servida com batatas fritas. A clássica Tortilla Espanhola, preparada com batatas cozidas, cebola e ovos, também está disponível para a entrada.

Para os pratos principais, as famosas paellas não poderiam ficar de fora. Entre as opções estão a tradicional e valenciana Paella del Pepe ou a Paella de la Huerta, versão vegetariana da Paella com legumes e especiarias, ambas podem ser apreciadas à vontade pelo cliente.

O Puchero de la abuela é um outro clássico da culinária espanhola e também poderá ser saboreado no festival. O prato é um encorpado cozido tradicional da região de Madrid, ele é preparado com carnes, embutidos espanhóis, legumes e grão de bico.

Para encerrar o jantar, nada melhor do que um saboroso fondue de chocolate. Que é servido com frutas frescas selecionadas que harmonizam perfeitamente com um cremoso chocolate meio amargo derretido.

O Festival de Inverno acontece no jantar, até o dia 31 de julho de terça a domingo. Com o investimento de 99 por pessoa, é possível aproveitar o menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. Para mais informações entre em contato no telefone (11) 3798-7616 ou pelo WhatsApp (11) 95219-0265.

Serviço

Festival de Inverno Paellas Pepe- Quando: até 31 de julho

Horário: a partir das 19h

Endereço: Rua Bom Pastor, 1660 – Ipiranga

Contato: Site Oficial Paellas Pepe, no telefone (11) 3798-7616 ou pelo WhatsApp no (11) 95219-0265