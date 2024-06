Festas juninas na região têm quitutes e muita diversão

As temperaturas ainda estão altas, mesmo com a entrada oficial do inverno em 20 de junho. Mas, já há restaurantes apostando em cardápio especial para a época do friozinho – até porque, à noite, os termômetros já indicam clima ameno.

Um deles é a rede Greenjoy, que tem unidades em Campinhas e na Capital Paulista. Especificamente na zona sul, há restaurantes em Moema, Brooklin e Vila Olímpia.

Com a chegada do inverno, a Greenjoy, rede de restaurantes especializada em alimentação saudável, apresenta novidades em seu cardápio para aquecer e diversificar as refeições dos clientes durante a estação mais fria do ano.

Inspirada pelo desejo de oferecer pratos reconfortantes e nutritivos, a rede aposta em três novas opções do lançamento da nova proteína Crispy Chicken: o Crispy Chicken Hot Bowl, Crispy Chicken Salad e o Wrap Crispy Chicken Roll.

Essas novas criações estarão disponíveis a partir do dia 1º de julho, tanto nas 9 unidades da rede em São Paulo quanto na unidade de Campinas, além do delivery.

Os novos pratos foram desenvolvidos para destacar a principal proteína da marca, o frango, que já faz sucesso em outros itens do cardápio. Combinando crocância, ingredientes frescos e sabores marcantes, as novidades prometem agradar aos paladares mais exigentes e trazer um toque de inovação às refeições do dia a dia.

O Crispy Chicken Hot Bowl é uma opção completa que reúne frango crocante, arroz japonês com mix de gergelim e uma variedade de legumes como brócolis assado, cenoura, beterraba e pepino, além de edamame e cebolinha. Já a Crispy Chicken Salad combina o frango crocante com um mix de folhas, tomate cereja, cenoura, cebolinha, ovo cozido, avocado e granola salgada, oferecendo uma alternativa leve e saborosa.

Por fim, para quem prefere uma refeição prática e deliciosa, o Wrap Crispy Chicken Roll traz em sua composição o frango crocante combinado com milho, bacon, picles, queijo, muçarela, tomate e alface americana.

Além de proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada, os novos pratos permitem que os clientes adicionem molhos extras, personalizando ainda mais suas escolhas. Com essas novidades, a Greenjoy busca reforçar seu compromisso em proporcionar refeições saborosas e nutritivas, adaptadas às necessidades de quem busca uma alimentação saudável e variada. Os lançamentos estarão disponíveis em todas as unidades físicas da Greenjoy, bem como pelo serviço de delivery.

Unidades São Paulo

Moema – Al. dos Nhambiquaras, 1315

Brooklin – Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 643

Vila Olímpia – R. Funchal, 345

Itaim – R. João Cachoeira, 842

Jardins – Al. Santos, 1119

Pinheiros – Av. Brigadeiro Faria Lima, 1247

Pinheiros – Delivery – R. Cardeal Arcoverde, 1493

Anália Franco – R. Emília Marengo, 870