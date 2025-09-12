Festa de São Judas esse ano terá boulevard na Al. Guaiós

Priorizar o fluxo de pedestres é um desafio em grandes meios urbanos. E projetos que valorizem a circulação de pessoas são sempre bem-vindos, humanizam o cotidiano em uma metrópole como São Paulo. Foi assim com o Boulevard do Rádio, em um quarteirão da Rua Correa de Lemos, travessa da Avenida Paulista, onde atualmente um calçadão conecta espaços culturais como o Sesc Avenida Paulista e o Instituto Cultural Itaú. Também dentro da área da Subprefeitura Vila Mariana, foi inaugurado em junho o Boulevar São Judas, na Alameda dos Guaiós, atrás do santuário.

Vale destacar que essa área sempre recebe muitos fiéis de São Judas, em especial todo dia 28, de cada mês, e no chamado “28 Maior”, em outubro, quando é celebrado o dia do padroeiro das causas perdidas. A própria inauguração do espaço aconteceu em 28 de junho, com uma missa em espaço aberto, que lotou o novo boulevard e mostrou a importância de garantir uma área ao ar livre não só para os visitantes da igreja mas também para quem mora, estuda ou trabalha naquela região tão movimentada. O prefeito também já visitou o novo espaço, após uma missa novamente realizada em um dia 28 – de agosto.

“A inauguração do Boulevard é a concretização de um sonho. Uma ideia que hoje se torna realidade. Por isso, este é um momento que deve ser vivido como um gesto de gratidão a Deus e a São Judas Tadeu. É um momento forte, que merece ser celebrado”, afirmou o pároco e reitor do Santuário, Pe. Daniel Ap. de Campos, scj, ao iniciar a Santa Missa.

De acordo com o santuário, o projeto foi realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo para oferecer aos visitantes e moradores do entorno um espaço acolhedor, acessível e mais apropriado ao público desta que é uma das igrejas mais visitadas de São Paulo – inclusive co grande circulação de idosos.

O projeto foi assinado pelos arquitetos Luiz Sakata e Augusto Longarine, da Tempo Arquitetura, e executado pela Construtora Nova JRA, representada pelo engenheiro Clodoaldo Rodrigues Pinho Junior.

O novo boulevard conta com bancos, árvores, jardins e uma estrutura planejada para o bem-estar dos pedestres.

Histórico

O projeto do boulevard foi discutido em audiências públicas desde 2023. Paralela à Avenida Jabaquara, a Alameda dos Guaiós não apenas é próxima ao santuário de São Judas – fica atrás dos dois templos – como também fica junto ao Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que abriga equipamentos públicos para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.