Festa de São Judas: confira programação

A Paróquia e Santuário São Judas Tadeu, localizada no distrito da Saúde, Zona Sul da capital, está se preparando para mais uma edição de sua tradicional festa, no dia 28 de outubro. As celebrações em honra ao Padroeiro começarão às 5h da manhã, com a primeira Missa, e se estenderão até a última, marcada para às 20h30.

Antes dessa última celebração do dia, haverá a apresentação musical com a Fraternidade João Paulo II, após a procissão que seguirá pelas ruas adjacentes ao Santuário.

A procissão, com a imagem de São Judas Tadeu, será na sequência da Missa campal das 17h, presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.

Para receber o grande volume de devotos que vêm render graças ao “Santo das Causas Impossíveis”, parte das Avenidas Jabaquara e Itacira, nos arredores do Santuário, serão interditadas.

Ao longo do dia, serão realizadas 14 missas, com intervalos de uma hora. Das 5h às 9h, todas ocorrerão na nova igreja. A partir das 10h, as Missas se alternarão: uma será celebrada internamente na igreja e a outra ao ar livre, na avenida Jabaquara.

Durante todo o dia, os fiéis poderão participar de atendimentos de confissão, bênçãos de pessoas e objetos, visitação à imagem do santo e saborear o famoso bolo de São Judas Tadeu.

A Paróquia e Santuário São Judas Tadeu está localizada na Av. Jabaquara, 2682, São Paulo-SP, e possui fácil acesso por metrô e ônibus.

MISSAS:

Missas na igreja nova: 5h, 6h, 7h (com transmissão), 8h, 9h, 11h, 13h e 15h (com transmissão).

Missas Campais (Av. Jabaquara): 10h, 12h, 14h, 16h, 17h (transmitida pela Rádio 9 de Julho 1600 AM) e 20h30 – Missa de Encerramento.

PROCISSÃO:

Após a missa das 17h, pelas ruas do entorno do santuário. Vale destacar que haverá interdições no trânsito local o dia todo e o ideal é ir para a festa usando o metrô – estação São Judas.

ATRAÇÃO MUSICAL: Fraternidade São João Paulo II

Novena

Para preparar-se para a Festa no dia Litúrgico do Padroeiro, Apóstolo e Mártir de Cristo, os fiéis são convidados a participar da Novena a São Judas Tadeu, que neste ano segue o tema “São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo!” A novena começou dia 18 e prossegue até sábado, 26 de outubro, em dois horários: após a missa das 15h e às 19h30 (neste, com transmissão via YouTube e Facebook).

Em cada dia da Novena, os devotos podem colaborar com a Obra Social São Judas Tadeu através de gestos concretos de solidariedade, trazendo doações de itens previamente estipulados.

Vale lembrar que no dia anterior à Festa litúrgica, em 27 de outubro, haverá a Santa Missa às 15h, seguida de Solene Ladainha de São Judas Tadeu, na igreja nova

A Paróquia de São Judas Tadeu fica na Av. Jabaquara, 2.682. Tel.: (11) 3504-5700.

Existe desde 1940 e sempre foi um fator de atração para católicos, sendo considerada, inclusive, um dos motivos de crescimento populacional da região dos distritos Saúde e Jabaquara.