Festa de São Judas atrairá milhares dia 28

A festa do padroeiro da Paróquia e Santuário São Judas Tadeu – 28 de outubro – todos os anos atrai milhares de pessoas ao bairro. Há operação especial de trânsito, na operação do metrô, interdição de vias para promoção de procissão… E a festa na verdade começa antes, com a promoção da Novena de São Judas, que começa em 18 de outubro. Confira abaixo a programação. Esse ano, o tema é um convite para que os fiéis “mergulhem na devoção” a um dos apóstolos mais queridos e invocados em momentos de aflição: São Judas Tadeu, o intercessor das causas impossíveis.

Horários da Novena

Os fiéis poderão participar da Novena em dois horários: após a Missa das 15h e às 19h30. No dia 27 de outubro, véspera da festa, haverá a Solene Ladainha de São Judas, junto com a Santa Missa das 15h, na igreja nova. A grande Festa do Padroeiro será celebrada no dia 28 de outubro, o dia inteiro.

Confira a programação divulgada pelo próprio Santuário

Gestos Concretos de Solidariedade

Durante a Novena, os devotos são convidados a colaborar com doações de itens que serão destinados à Obra Social São Judas Tadeu. Isso não apenas reforça o espírito de comunidade, mas também ajuda aqueles que mais precisam.

Como Participar

O livro da Novena já está disponível para compra na Loja Oficial de Artigos Religiosos do Santuário. Para verificar a disponibilidade, basta acessar o site www.lojasaojudastadeu.com/ ou entrar em contato pelo WhatsApp (11) 9 9338-0758.

Vale lembrar que a Novena das 19h30 será transmitida ao vivo pelo YouTube @SantuarioSaoJudasTadeu e Facebook @saojudastadeusp do Santuário.

Com mais de 80 anos de tradição, a Festa de São Judas Tadeu é um evento especial que reúne devotos de todo o Brasil. Venha celebrar e fortalecer sua fé! Convide amigos e familiares e participe da Novena e Festa de São Judas Tadeu 2024!

GESTO CONCRETO

1º DIA – 18/10 (sexta-feira)

Noveneiros do dia: Membros da Família dos Devotos.

Gesto concreto: Calçados.

2° DIA – 19/10 (sábado)

Noveneiros do dia: Pastorais, Movimentos e Serviços do Pilar da Palavra.

Gesto concreto: Livros.

3° DIA – 20/10 (domingo)

Noveneiros do dia: Dizimistas da Paróquia e Santuário São Judas Tadeu.

Gesto concreto: Produtos de higiene pessoal.

4° DIA – 21/10 (segunda-feira)

Noveneiros do dia: Pastorais, Movimentos e Serviços do Pilar da Ação Missionária.

Gesto concreto: Roupas.

5° DIA – 22/10 (terça-feira)

Noveneiros do dia: Pastorais, Movimentos e Serviços do Pilar do Pão.

Gesto concreto: Alimentos não perecíveis.

6° DIA – 23/10 (quarta-feira)

Noveneiros do dia: Voluntários da Paróquia e Santuário São Judas Tadeu

Gesto concreto: Fraldas geriátricas (Tamanho G e XG).

7° DIA – 24/10 (quinta-feira)

Noveneiros do dia: Colaboradores da Paróquia e Santuário São Judas Tadeu. Gesto concreto: Produtos de cama, mesa e banho.

8° DIA – 25/10 (sexta-feira)

Noveneiros do dia: Pastorais, Movimentos e Serviços do Pilar da Caridade.

Gesto concreto: Produtos de limpeza.

9° DIA – 25/10 (sábado)

Noveneiros do dia: Religiosos e Padres da Paróquia e Santuário São Judas Tadeu.

Gesto concreto: Material de costura e artesanato.

Observações

– Haverá missa às 19h30 apenas no domingo, dia 20.

– No domingo, 20, a missa das 16h30 e das 19h30 serão na igreja antiga.

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU

Av. Jabaquara, 2.682, São Paulo – SP Tel.: (11) 3504-5700