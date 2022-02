Fernanda Takai faz show na Vila Mariana

De 25 a 27 de fevereiro, o Sesc Vila Mariana recebe o lançamento Será que você vai acreditar?, novo show da cantora Fernanda Takai. O espetáculo leva o nome do último trabalho da cantora, que rendeu a indicação ao Grammy Latino 2021 na categoria “Melhor Álbum de Música Pop Contemporânea”. A venda dos ingressos começa em 22 de fevereiro, pelo Portal Sesc SP, e no dia 23, em qualquer unidade do Sesc no Estado.

Será que você vai acreditar? foi gravado no home studio da cantora e é fruto da parceria com o produtor John Ulhoa, que também integra a banda Pato Fu e é marido de Fernanda. Além da produção, John é autor de algumas canções, como “Terra Plana”, feita para a filha do casal: “Escrevi a música imaginando se estamos dando a ela as ferramentas que precisa para ter a coragem que a vida pede, e a sabedoria para se esquivar do obscurantismo que anda nos assolando. É sobre pais envelhecendo e desejando ter acertado na educação dos filhos, para um dia poderem se despedir em paz”, diz Ulhoa.

Lançado em julho de 2020, o álbum é marcado pelo período cercado de incertezas em relação à evolução da pandemia. Outras faixas, como “Não Esqueça” (Nico Nicolaiewsky) e “O Amor em Tempos de Cólera” (Virginie Boutaud/Fernanda Takai), trazem reflexões e momentos de calmaria na voz da cantora. Versões de “Love is a Losing Game” (Amy Winehouse) e “Não Creio em Mais Nada” (Totó) também estão presentes no disco.

O show ainda traz as canções “Diz que Fui Por Aí” (Zé Keti/Hortensio Rocha), “Com Açúcar com Afeto” (Chico Buarque), “Pra Curar Essa Dor” (George Michael/versão John Ulhoa), “Doce Companhia” (Julieta Venegas /versão Fernanda Takai) e “I don’t want to talk about it” (Danny Whitten), além das faixas “Se o Caso é Chorar” (Tom Zé/Perna) e “Amor Raro” (parceria com Carlinhos Brown) lançadas como projetos especiais.

O cenário, assinado pela Cenografia Sensível, é baseado nas obras criadas pelo artista plástico Renato Larini, especialmente para o projeto gráfico do disco nas plataformas digitais. Fernanda Takai (voz e violão) se apresenta com os músicos: Borba (guitarra, violão e vocais), Camila Lordy (teclado e vocais), Larissa Horta (baixo e vocais) e Caio Plínio (bateria)

Serviço

Fernanda Takai – Show Será que você vai acreditar? – De 25 a 27 de fevereiro – Sexta e sábado, às 21h e domingo, às 18h – Teatro Antunes Filho – Classificação: 12 anos. Ingressos: disponíveis pelo do Portal Sesc SP e em qualquer unidade do Sesc no Estado de São Paulo – R$ 20 (credencial plena, estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 40 (inteira) É obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação completa.

O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. Informações: 5080-3000.