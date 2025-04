Feriado prolongado de Páscoa: Pró-Sangue pede doações

A Pró-Sangue iniciou sua campanha de Páscoa com o tema “Nessa Páscoa, quem Doa Sangue Merece se Divertir” e faz um convite especial para as pessoas contribuírem com a doação de sangue antes de curtir o feriado prolongado.

Aproveite a ampliação de atendimento aos sábados, com novos postos de coleta funcionando nesse dia, e divirta-se fazendo uma boa ação.

Para agilizar o atendimento nos locais, é preciso agendar antes pelo site (www.prosangue.sp.gov.br) e receber lembretes da doação no e-mail.

Na zona sul de São Paulo, o endereço mais próximo é no Hospital Dante Pazzanese, na Vila Mariana, próximo ao Ibirapuera. Confira qual o horário de funcionamento dos postos na grande São Paulo:

17/4 (quinta-feira) – Endoenças Todos os posto com funcionamento normal, exceto Barueri (ponto facultativo Municipal)

18/4 (sexta-feira) – Sexta-feira da Paixão: Clínicas: das 8h às 16h; Dante: fechado; Mandaqui: fechado; Barueri: fechado

19/4 (sábado) – Clínicas: das 8h às 16h; Osasco: das 8h às 16h; Dante: das 8h às 13h; Mandaqui: das 8h às 16h

21/4 (segunda-feira) – Tiradentes – Clínicas: das 8h às 16h; Osasco: das 8h às 16h; Dante: fechado; Mandaqui: das 8h às 16h; Barueri: fechado.

Requisitos

Os requisitos para doação de sangue são:

– Estar em boas condições de saúde;

– Estar alimentado;

– Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

– Pesar mais de 50 kg;

– Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato;

– Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

– Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Endereços

Posto Clínicas: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar- Cerqueira César (próximo à estação Clínicas do metrô)

– Posto Dante Pazzanese- Av. Doutor Dante Pazzanese, 500- Ibirapuera/ Vila Mariana.

Posto Mandaqui – Rua Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui

Posto Regional de Osasco

Rua Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

Posto Barueri

Rua Guilhermina Carril Loureiro, 144 – Centro – Barueri

Todas as informações encontram-se disponíveis no site da fundação (www.prosangue.sp.gov.br) ou pelo Alô Pró-Sangue: (11) 4573-7800, WhatsApp: (11) 9-9152-7653 ou e-mail: faleconosco@prosangue.sp.gov.br.