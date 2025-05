Feira Moda Inverno vai até 08/06

Na edição de 2025, a Feira celebra 25 anos trazendo tendências da Moda Outono/Inverno, com preços direto da fábrica, no Centro de Eventos São Luís

A Feira da Moda Inverno (FEIMI) comemora 25 anos como referência nacional em moda outono-inverno. Para celebrar essa trajetória de sucesso, a atriz Tainá Müller é o novo rosto da campanha comemorativa, ao lado do ator Reynaldo Gianecchini, que integra as ações da feira desde 2012.

Reconhecida por seus papéis marcantes na televisão e no cinema, Tainá traz frescor e representatividade à campanha deste ano. Sua presença simboliza a renovação e a continuidade dos valores que sempre guiaram a FEIMI ao aproximar fabricantes do público consumidor, promovendo estilo, qualidade e preços acessíveis.

Reynaldo Gianecchini, embaixador da feira há 14 anos, tem uma ligação especial com o evento. Após se curar de um linfoma não Hodgkin em 2011, o ator se tornou embaixador do GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e, desde então, participa ativamente das campanhas sociais promovidas pela feira.

Essa atuação se soma a uma parceria de longa data entre a FEIMI e o GRAACC, iniciada em 2000, que destina parte da bilheteria para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer, um compromisso que vai além da moda e transforma vidas por meio da solidariedade.

Os visitantes podem conferir as principais tendências da estação, com peças de alta qualidade e preços direto de fábrica. O evento mantém um ambiente familiar, pet friendly e conta com espaços exclusivos de conteúdo, tornando a experiência ainda mais completa e acolhedora.

Datas e locais da FEIMI 2025:

– Edição Lançamento – 30 de maio a 8 de junho:

Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista, São Paulo – Rua Luís Coelho, 323 – Metrô Consolação

– Edição ABC – 13 a 22 de junho:

Pavilhão Vera Cruz – São Bernardo do Campo, ABC Paulista Avenida Lucas Nogueira Gárcez, 856

– Edição Alto Inverno – 4 a 20 de julho:

Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista, São Paulo: Rua Luís Coelho, 323 – Metrô Consolação

Quer um convite Vip para a Feira? Acesse: https://feiradamodainverno.com.br/convite