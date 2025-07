Feira Folhetaria 2025 celebra a arte impressa

A 6ª edição da Feira Folhetaria, promovida pela Prefeitura de São Paulo, vai oferecer aos amantes da arte impressa um fim de semana repleto de atividades dedicadas à produção gráfica independente. Nesta edição, 134 expositores, que atuam com diferentes formatos, ganham espaço para promover seu trabalho no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

Além da arte impressa, a feira vai promover conexões com outras linguagens artísticas oferecendo vivências na Folhetaria, investigações nos acervos da Discoteca Oneyda Alvarenga e da Coleção de Arte Postal, gravações nos estúdios da Rádio CCSP, parcerias com as Gibitecas Henfil e Balão, música ao vivo, exposições, trocas de adesivos, produção de lambes, entre outras atividades.

Um dos destaques da programação é a Oficina de Ecobag Impressa, onde os participantes terão contato com os processos de impressão serigráfica com uma proposta produzida exclusivamente para a feira. A atividade conta com dez vagas em cada turma e será realizada no sábado, dia 5 de julho, às 13h, 14, 15h, 16h e 17h.

No domingo, dia 6, das 10h30 às 17h, será realizada a 1ª Feira de Troca de HQs da Gibiteca Henfil, uma excelente oportunidade para os fãs de HQs, mangás e fanzines criarem conexões com outros leitores e descobrirem novos títulos por meio da troca de exemplares.

A Folhetaria do CCSP, ateliê público de arte impressa, é um espaço gratuito que funciona ao longo de todo o ano e não exige inscrição prévia para uso. Com foco em técnicas como serigrafia, xilogravura, monotipia e tipografia, o espaço promove oficinas, visitas escolares e atividades de formação.

A iniciativa reafirma o compromisso com a diversidade de expressões gráficas e artísticas, destacando práticas que acontecem fora dos circuitos tradicionais valorizando a autonomia e a liberdade criativa dos artistas.

O evento é gratuito e será realizado no sábado, dia 5 de julho, das 12h às 19h, e no domingo, 6 de julho, das 11h às 18h no Centro Cultural São Paulo (CCSP), que fica na Rua Vergueiro, 1000, no bairro da Liberdade (ao lado do Metrô Vergueiro).