Feira de orgânicos muda de horário

A Feira Orgânica Noturna vai mudar de horário temporariamente por causa das chuvas de verão que têm atingido a cidade nos finais de tarde. Desde que foi inaugurada, ao final de 2018, a feira acontecia das 17h às 21h. Mas a partir da próxima semana, ela vai funcionar de manhã, das 7h às 13h, no mesmo dia (todas as quartas-feiras) e local (Av. José Maria Whitaker, altura do 1785).

Segundo a Subprefeitura, a decisão foi tomada por conta das fortes chuvas que atingem a região aos finais de tarde, nessa época do ano.

A feira

Cerca de 20 expositores participam da de Feira Orgânica na área livre da Avenida José Maria Whitaker, onde já são promovidas feiras livres tradicionais às terças, às sextas e aos sábados.

Entre os produtos vendidos, todos resultantes do plantio sem uso de agrotóxicos e que chegam ao local vindos diretamente de pequenos produtores, costuma haver uma boa diversidade: caquis, avocados, morangos, ameixas, bananas, maçãs eram algumas das frutas.

Entre os legumes, destaque para jilós, beringelas, batatas, cebolas de diferentes tipos, mandiocas, mandioquinha, cenoura, batata doce… E, mesmo com as recentes chuvas, havia boa diversidade de verduras, como rúcula, alface, escarola, espinafre… Tudo sem agrotóxicos, diretamente do produtor. Ovos de galinhas criadas soltas e alimentadas sem agrotóxicos também têm um estande.

A feira ainda se diferencia por oferecer alguns produtos como potes de temperos, molhos artesanais vendidos prontos, PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), farinhas produzidas também sem agrotóxicos, própolis e outros fitoterápicos, itens de limpeza biodegradáveis etc.

Eventualmente, são promovidos eventos, também, como rodas de conversa, festas típicas etc.