Feira de Moda Inverno tem última edição do ano

Com baixas temperaturas e clima de férias, evento acontece de 4 a 20 de julho no Centro de Eventos São Luís, próximo à Av. Paulista

Depois de duas edições de sucesso, em maio e junho, a Feira da Moda Inverno (FEIMI) chega à sua reta final em 2025 com a abertura da terceira e última mostra do ano, desta vez em pleno mês de férias. De 4 a 20 de julho, o evento acontece no Centro de Eventos São Luís, na Rua Luís Coelho, 323, a poucos metros da Avenida Paulista, reunindo mais de 90 expositores e uma curadoria de moda pensada para o clima imprevisível do inverno brasileiro e para quem quer se vestir bem, com conforto, estilo e preço justo. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos 17 dias.

Na primeira edição do ano, realizada também no Centro de Eventos São Luís, a feira recebeu 42 mil visitantes. Já na edição realizada em São Bernardo do Campo, foram 38 mil visitantes em 10 dias de evento, consolidando a força da FEIMI como um dos principais eventos de moda outono-inverno do país.

Marcando os 25 anos de história da feira, essa edição especial encerra a temporada celebrando a conexão entre moda, propósito e tradição. O evento acontece em meio a uma nova onda de frio prevista para atingir a capital paulista nos próximos dias, com mínimas em torno de 9 °C e 11°C máximas que devem variar entre 16°C e 24 °C durante o mês de julho, segundo dados do Climatempo.

O cenário favorece o público que busca roupas funcionais para o dia a dia, como malharias artesanais, tricôs, alfaiataria moderna e peças ideais para quem circula por ambientes climatizados, como escritórios e shoppings ou transita por diversos ambientes durante o dia.

Além de refletir as novas necessidades térmicas dos brasileiros, a feira tem se destacado também por sua proposta inclusiva e por valorizar pequenos produtores de polos tradicionais da moda no país, como Sul de Minas, Circuito das Águas Paulista, Rio Grande do Sul e a própria capital. A chamada “Linha Ar Condicionado”, lançada nesta temporada, é um exemplo de como a FEIMI se reinventa ao captar mudanças no comportamento de consumo, reunindo peças como cardigãs leves, blusas com recortes inteligentes e tecidos que equilibram leveza e aquecimento.

Parte do valor arrecadado com a bilheteria é destinada ao GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), que há mais de duas décadas recebe o apoio do evento. A iniciativa foi arquitetada por Sônia Sodré, idealizadora da feira e responsável por transformar a FEIMI em uma plataforma que une impacto econômico, social e cultural. “Mais do que encerrar uma temporada, essa edição representa um ciclo de conquistas, afeto e conexão com o público. A moda muda, o clima muda, mas o nosso propósito continua firme de valorizar quem produz, acolher quem consome e contribuir com quem precisa,” destaca Sônia.

Com ambiente pet friendly, praça de alimentação e entrada acessível, 10,00 reais, com gratuidade mediante cadastro no site, a Feira da Moda Inverno segue como referência de moda funcional e consciente no Brasil.

Serviço:

Centro de Eventos São Luís – Rua Luís Coelho, 323 – próximo à Avenida Paulista. Data: 4 a 20 de julho de 2025. Horário: das 12h às 21h. Ingressos: R$ 10,00 ou gratuito mediante cadastro no site. Estrutura pet friendly e praça de alimentação no local