Normalmente, as piscinas de clubes esportivos públicos fecham no mês de maio e reabrem em setembro, com a chegada da Primavera. Mas, esse ano, com as altas temperaturas e o outono atípico, a Prefeitura resolveu estender o período para a população aproveitar os dias quentes.

O inverno chegou e traz novamente para a capital paulista a Feira da Moda Inverno (FEIMI), edição “Alto Inverno”. O evento, tradicional no calendário da cidade, retorna para o Centro de Eventos São Luís, na Avenida Paulista, de 05 a 14 de julho, e conta com cerca de 90 expositores que têm a expectativa de receber 35 mil visitantes.

A FEIMI busca aproximar o consumidor final dos fabricantes, com produtos de extrema qualidade e preços baixos. Os produtos são considerados os melhores da produção nacional de malhas e tricôs das cidades de Monte Sião, Jacutinga, Águas de Lindóia, Serra Negra, Ouro Fino, Campos do Jordão, entre outras do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A Feira da Moda Inverno, inclusive, traz produtos de alfaiataria, couro, lã e malharia retilínea, além de contar com praça de alimentação e estandes com acessórios.

Sônia Sodré, CEO da FEIMI, explica que o evento acontece em três ocasiões ao longo da temporada outono/inverno para dar a oportunidade de mais pessoas comprarem itens para a estação com preços mais em conta. “O evento, além de nos permitir realizar sonhos e promover a evolução de todos os nossos parceiros, acontece em três ocasiões, com localidades diferentes, para alcançar um número maior de consumidores e, principalmente, para que tenham três oportunidades de economizar com moda inverno ao longo do ano”.

A Feira da Moda Inverno tem o compromisso de contribuir para a comunidade, e desde 2004 apoia o GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Parte da renda da bilheteria é revertida para a instituição, além do projeto da doação feita por consultoras de estilo, imagem e compras, que disponibilizam seu trabalho voluntário em cada feira.

O evento também é Pet Friendly, ou seja, seu amigo de quatro patinhas pode participar e frequentar o ambiente e ajudar a escolher a infinidade de looks disponíveis nas bancas dos expositores que estarão na feira este ano.

Serviço: FEIMI – Feira da Moda Inverno – Alto Inverno.

Data: de 05 a 14 de julho de 2024.. Horário: das 12h às 21h. Local: Centro de Eventos São Luís, na Av. Paulista (com entrada pela Rua Luís Coelho, 323), São Paulo.. Ingressos: cortesias apenas com cadastro nos meios digitais do evento (site: feiradamodainverno.com.br; Instagram e Facebook: @feiradamodainverno; e WhatsApp (11) 91964-7601. Nas bilheterias custam apenas R$ 10,00 e beneficiam o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC).