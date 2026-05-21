FEIMI tem moda direto de fábrica

Feira da Moda Inverno ocupa o Centro de Eventos São Luís de 29 de maio a 7 de junho reunindo tricô, lã, couro e tendências da estação com expectativa de movimentar milhares de consumidores em São Paulo

O inverno ainda nem começou oficialmente, mas a temperatura da moda já começa a mudar na capital paulista. Entre os dias 29 de maio e 7 de junho, a FEIMI – Feira da Moda Inverno desembarca no Centro de Eventos São Luís, na região da Avenida Paulista, consolidando São Paulo como o principal polo consumidor da temporada outono-inverno no país. Em formato varejista e com foco na compra imediata, a feira reúne fabricantes especializados em tricô, lã e couro com preços de fábrica, criando um dos maiores corredores de consumo de moda sazonal da cidade.

Com funcionamento diário das 12h às 20h, a FEIMI aposta justamente no momento em que o frio começa a avançar sobre São Paulo, período em que a procura por peças de inverno cresce no varejo da cidade. E é exatamente nesse encontro entre clima, desejo de consumo e moda acessível que a feira construiu sua relevância ao longo dos anos.

“O público circula entre corredores tomados por casacos oversized, peças em tricot artesanal, jaquetas de couro, conjuntos em lã premium, acessórios de inverno e coleções que acompanham tanto o streetwear urbano quanto a elegância clássica da estação”, explica Sônia Sodré, idealizadora da feira, que comemora os 26 anos de trajetória do evento.

A edição deste ano reforça ainda o impacto econômico e social com parte da renda da bilheteria revertida ao GRAACC, instituição apoiada historicamente pela feira desde suas primeiras edições.

A FEIMI vai além de ser uma vitrine comercial, funcionando como um encontro entre diferentes geografias da moda brasileira. “Fabricantes vindos de polos tradicionais como Monte Sião, Jacutinga, Águas de Lindóia, Serra Negra, Ouro Fino e Campos do Jordão dividem espaço com marcas do Sul do país especializadas em couro e lã, criando uma curadoria que atravessa do artesanal ao contemporâneo”, completa Sônia.

Segundo a idealizadora existe também um componente afetivo que ajuda a explicar a força cultural da FEIMI no calendário paulistano. “Em uma cidade acelerada e marcada pelo consumo digital, a feira devolve ao inverno sua experiência tátil de provar o casaco, sentir a textura da lã, negociar diretamente com quem produz e sair com a sacola cheia no mesmo dia. É moda com temperatura humana”, finaliza.

A entrada é gratuita mediante cadastro no site oficial www.feiradamodainverno.com.br

Serviço:

FEIMI – Feira da Moda Inverno

Centro de Eventos São Luís — Rua Luís Coelho, 323 — próximo ao Metrô Consolação

De 29 de maio a 7 de junho das 12h às 20h

Entrada gratuita através de cadastro no site oficial