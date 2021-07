Famílias que perderam pessoas para Covid receberão R$ 1.800

A pandemia de Covid19 representou dificuldades para toda a sociedade. Mas, certamente, aquelas famílias que perderam um ou mais membros para a doença vivenciaram a dor de forma mais intensa. Em muitos casos, a pessoa que perdeu a vida para a Covid era o principal ou um dos provedores da casa o que ainda representou o agravante de retirar a renda daquela família.

Agora, famílias que tenham perdido ao menos um membro para a Covid 19 vão poder receber um benefício de R$ 1.800, que será pago em 6 parcelas mensas de R$ 300 entre os meses de julho e dezembro. Mas, para ter direito ao benefício, é necessário que a família esteja inscrita no CadÚnico.

No total, o programa SP Acolhe, desenvolvido pelo Governo do Estado, vai representar um investimento de R$ 27, 5 milhões.

Quem está apto?

O público-alvo do SP Acolhe são famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham perdido pelo menos um familiar vítima de covid-19, podendo ser pai, mãe, avô, avó, filho ou filha, desde que o óbito tenha ocorrido dentro do núcleo familiar.

O programa considera todas as estruturas familiares, exceto a unifamiliar (uma única pessoa), com filhos de todas as idades. Foram considerados os dados atualizados no CadÚnico até 19 de fevereiro de 2021 e os óbitos registrados no Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Gripe), da Secretaria de Estado da Saúde, até 21 de junho de 2021.

Canais de atendimento

Para saber se é elegível aos benefícios, o cidadão deve acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e usar o número Número de Identificação Social (NIS) para consulta. As dúvidas também podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800. Por meio da Prodesp, o programa também disponibiliza o assistente virtual do Bolsa do Povo via Whatsapp, que está em fase de teste. Pelo número (11) 98714-2645, os usuários poderão receber orientações online a respeito de todos os projetos integrados.

Os canais eletrônicos funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Em caso de dúvida, um colaborador estará disponível para personalizar o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Vale Gás

Além do SP Acolhe, o Goiiverno do Estado criou o programa Vale Gás, que também atende famílias cadastradas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até R$ 178, priorizando famílias na extrema pobreza (isto é, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa), que não recebem o Bolsa Família e residem em comunidades e favelas, os chamados aglomerados subnormais, de acordo com definição do IBGE.

Importante: o Governo do Estado de SP não liga ou envia mensagens de texto para solicitar informações de dados pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos oferecidos aos cidadãos.