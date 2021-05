Famílias da comunidade Imigrantes recebem doações de cestas básicas

Neste período de enfrentamento à pandemia de covid-19, o Esporte Clube Sírio vem realizando uma série de ações para auxiliar as comunidades vulneráveis. Uma delas foi realizada na terça-feira, 18 de maio, quando o Departamento de Filantropia do Clube entregou doação de cestas básicas a 100 famílias na Comunidade Imigrantes (Rodovia dos Imigrantes, altura do nº 122). Os alimentos foram entregues às pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, as mais atingidas neste momento de crise, e que foram cadastradas juntos às lideranças comunitárias.

Em duas semanas de campanha junto a sócios do Clube e público em geral, 1,8 tonelada de donativos foram arrecadados por meio de doações. “A situação pandêmica está mais difícil para todos, mas, nesse momento, eu costumo dizer que não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, mas uns estão em uma lancha, outros, numa jangada, outros num barquinho. Por isso, é importante que quem estiver em uma situação melhor, ajude quem não está”, afirma Rita de Cássia Halti, diretora do Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio.

Campanha do Agasalho

Desde março de 2020, com o início da pandemia de covid-19, o Clube Sírio faz uma série de doações de alimentos, agasalhos e também de máscaras. Já foram entregues 13.500 máscaras neste período.

Durante a pandemia, o departamento – que já atendia a diversos hospitais de câncer infantil em São Paulo, estendeu seu atendimento a orfanatos, casas de longa permanência para idosos, moradores de ruas, casas de acolhimentos que recebem as mães e crianças que vêm de outros estados (Casa Ninho) e demais instituições. Para continuar realizando este trabalho, o Esporte Clube Sírio precisa de doações da população. Quem tiver interesse em ajudar, basta acessar o link da vaquinha online “Agasalhos para quem tem frio”

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/mascaras-para-criancas-em-tratamento-de-quimioterapia

Além da contribuição em dinheiro, é possível ainda doar fraldas, leite, mucilon, máscaras, aventais descartáveis, luvas em caixas fechadas e lã 100% acrílica, que são utilizadas para fazer sapatinhos, meias e casaco para as crianças. É preciso ser 100% acrílica para não causar alergia.

⇒ As doações podem ser deixadas no Setor de Filantropia do Esporte Clube Sírio, que fica localizado na avenida Indianópolis, 1192 – Planalto Paulista.

Doação de sangue

Já no próximo sábado, 22 de maio, acontece a terceira edição da Campanha de Doação de Sangue. As coletas serão realizadas das 9h às 16h, na Sala Damasco, localizada no térreo da sede do clube (Av. Indianópolis, 1192, Planalto Paulista). A campanha é realizada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que disponibilizará todos os equipamentos e enviará os profissionais ao local para realizarem a coleta.

A iniciativa é direcionada para os associados do Clube e para seus convidados. Neste dia, quem participar da campanha estará isento da taxa de convidado. Todos os protocolos de cuidado sanitário serão tomados para resguardar todos os doadores, assim como os funcionários.

As outras duas edições da campanha foram realizadas em fevereiro e outubro de 2019. Em 2020, não foi possível ser realizada, devido à pandemia de covid-19. Foi necessário um período de tempo para que todos pudessem se readequar à nova realidade, para ser possível realizar essa terceira edição da campanha.