FAMESP: a faculdade mais procurada do momento

O mundo está mudando, e com ele, a necessidade de que empresas, instituições e prestadores de serviços acompanhem essa nova demanda. Talvez a área da educação seja a que mais precisa se ajustar aos novos padrões, já que, a partir dela sairão os formadores de opinião, as pessoas que darão sequência a todas essas transformações.

Estar atento aos novos movimentos e proporcionar aos alunos aquilo que de fato lhes trará benefícios, tanto na carreira profissional, quanto na vida pessoal, é o grande desafio da FAMESP (Faculdade Método de São Paulo), uma instituição que há mais de 29 anos atua na área educacional e se projeta para oferecer inovação e tecnologia em todas as áreas.

Atualmente, uma Instituição de Ensino Superior precisa oferecer muito mais do que uma boa infraestrutura e cursos inovadores, é preciso estar ligada à questões que lidam com a diversidade e favorecem o acolhimento. Infelizmente, ainda é comum em ambientes acadêmicos, relatos de discriminação racial, por classe social, de gênero, aparência, entre vários outros. O termo discriminação, que reflete a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em um raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, transforma-o em uma ação injusta e infundada e, como se já não fosse um ato de total dilaceração contra uma pessoa, no ambiente acadêmico, pode gerar sérios problemas de convivência, saúde, comprometer a evolução do aluno e consequentemente até mesmo afastá-lo do curso.

Para o THE (Times Higher Education), importante grupo britânico que desenvolve pesquisas a fim de rankear universidades pelo mundo, uma universidade bem classificada é diversa e acolhedora.

Um ranking elaborado por eles recentemente, intitulado “ranking de impacto das universidades”, contou com a participação de 462 instituições de ensino superior, em 76 países, que os fizeram chegar à este veredicto.

“Em uma sociedade carente de educação e atenção, a preocupação com o ser humano vai além de transmitir conhecimento, cuidar para que o enriquecimento cultural e social esteja presente diariamente, deve ser objetivo constante na missão de uma instituição. É necessário propagar esse objetivo em todos os processos, setores e metodologia aplicada, é preciso ter como foco o olhar individual para cada aluno, professor e colaborador, acreditando no potencial de cada um, sem distinção, para somente assim fazer a diferença para toda a comunidade escolar”, explica Bruna Passos, gerente de marketing e estratégia de mercado da faculdade.

Com o intuito de tornar o ambiente ainda mais acolhedor, a Faculdade também desenvolveu uma “Área de Convivência”, que conta com puffs coloridos, grama sintética e muita energia boa. O espaço tornou-se o mais procurado nos horários de intervalo e nos momentos que antecedem os períodos de aulas. Um ambiente que promove a interação entre a comunidade escolar, a quebra da rotina e proporciona o relaxamento. “Este processo de desacelerar a mente e o corpo é fundamental para obter melhores resultados nos estudos, na interação interpessoal e no estímulo para novas idéias, pesquisas e projetos”, comenta Bruna.

Qualidade de Ensino

Conceituada pelos cursos de formação nos níveis: Técnico; Especialização Técnica; Graduação; Pós-Graduação e também nos cursos de aprimoramento, extensão no nível de curta duração e EAD, a Famesp atua nas áreas de alimentos, design, negócios, estética, saúde e veterinária, com o compromisso de sempre proporcionar aos alunos uma formação que prepare e habilite o profissional para ser inserido rapidamente no mercado de trabalho, uma estratégia que faz toda a diferença quando falamos em Especialização X Oportunidade.

Falando em diferenciais, a Instituição é uma das poucas que apostam em aulas práticas logo no primeiro semestre de curso, possibilitando assim uma rápida inserção no mercado de trabalho, o que não tem sido muito fácil para a maioria da população, bombardeada diariamente com informações em relação ao desemprego. De acordo com recentes pesquisas divulgadas pelo IBGE, existem aproximadamente 13 milhões de desempregados no país e, por ainda estarem em fase de formação, os jovens são os mais afetados, somando um percentual de 28%. Engajada em ações socias que auxiliam a população mais carente, além de contextualizar a vivência teórica e prática da sala de aula em experiências reais, com a ajuda voluntária de profissionais experientes, alunos e apoio pedagógico, a Famesp é responsável por projetos como a Campanha de Medula Óssea, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre doações de medula, a Gincana da Amizade, uma ação institucional realizada em prol de arrecadações e da solidariedade com o próximo e o Sábado da Saúde, que oferece gratuitamente, entre os atendimentos, exames laboratoriais para o diagnóstico do diabetes, colesterol, anemia, parasitológicos, entre outros.

Programas com o intuito de formar uma rede de apoio e habilitar os alunos a melhorarem suas técnicas de estudo, favorecendo assim o processo de ensino em si, e prestar atendimento individualizado aos estudantes identificados pela coordenação e/ou professores com algum tipo de problema vivenciado na universidade também são oferecidos gratuitamente pela Famesp, para que cada estudante seja melhor assistido e atendido dentro de suas necessidades. Uma faculdade do futuro!

“Aqui você aprende, ensina, cria vínculos de amizade, vive momentos inesquecíveis nas atividades que resgatam os valores de uma sociedade.”, finaliza Bruna.