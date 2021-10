Falta de luz recorrente faz lideranças locais reivindicarem melhorias

A queixa é comum, entre moradores e comerciantes de Vila Mariana, Saúde e Moema: choveu um pouquinho, ventou, pronto: a luz acaba. Nas últimas semanas, foram vários os relatos de falta de energia em bairros como Vila Mariana e Mirandópolis. Neste último, a população relatava ter ouvido “estouros” em transformadores, logo após alguma breve ventania.

Agora, às vésperas da temporada de chuvas, lideranças resolveram agir para mudar esse quadro e exigir mudanças da concessionária Enel.

O Conselho Participativo Municipal Vila Mariana, Associação de Moradores da Vila Mariana – AVM, Associação de Moradores de Moema – Viva Moema lançaram uma petição online para que Enel e Prefeitura se posicionem e resolvam a questão dos frequentes apagões nos bairros. A petição pode ser assinada em bit.ly/3hBb3y.

A situação foi tema também de reportagem elaborada pelo Bom Dia São Paulo, programa jornalístico matinal da Rede Globo. “No nosso ponto de vista de leigos a concentração de muitas novas construções está sobrecarregando as estruturas de energia elétrica que apresentam falhas cada vez maiores prejudicando e trazendo prejuízos aos moradores, que têm eletrodomésticos sendo queimados com perda de alimentos que necessitam de refrigeração, bem como o comércio que tem acumulado grandes perdas pela pandemia e elétrica”, explica o conselheiro Victor Zacarias.

Vereadores

Na reunião ordinária realizada nesta quarta-feira (6/10) pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente foram aprovados três requerimentos, entre eles o requeriimento de autoria do vereador Aurélio Nomura (PSDB), que pede a realização de Audiência Pública para tratar das recorrentes faltas de energia elétrica nos bairros, Vila Mariana, Moema e Saúde – todos localizados na zona sul da capital paulista.

No requerimento, o vereador aponta que “os moradores e comerciantes dos bairros de Moema, Vila Mariana e Saúde vêm enfrentando problemas graves e recorrentes de falta de energia elétrica” e que “a queda de energia é recorrente com horas, às vezes dias para voltar à normalidade e uma instabilidade no serviço que, principalmente nos últimos meses, é percebida quase que diariamente com oscilações variadas de energia nos lares e comércios de todo o bairro, causando transtornos e problemas que envolvem outros riscos sérios, como o de incêndio com as inúmeras explosões de transformadores que tem acontecido”. O vereador conclui, no requerimento, que “é necessário pensar em saídas, inclusive alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Obras

Há exatos dois anos, em setembro de 2019, a Enel inaugurou uma SubEstação renovada em Vila Mariana, com investimentos de R$ 70 milhões.

De acordo com a concessionária, a obra representaria melhoria de serviços para 272 mil clientes, num total de um milhão de pessoas beneficiadas, nos bairros de Vila Mariana, Vila Clementino, Vila Nova Conceição, Aclimação, Cambuci, Ipiranga, Jardimda Gloria, Liberdade, Mooca, Vila Monumento e Bela Vista.

Com potência instalada de 120 MVAm a subestação é automatizada e monitorada à distância. Segundo a concessionária, com isso, técnicos da concessionária também podem atuarremotamente nos equipamentos da subestação, o que evita o deslocamentode equipes e agiliza os reparos. A concessionária ainda alega que são realizadas milhares de podas na região e a instalação de 7,7 km de Spacer Cable, um tipo de cabeamento mais resistente à interferência de ventos fortes, galhos e quedas de árvores.