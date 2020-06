Exposição online resgata festas juninas

Com o objetivo de relembrar as festas juninas, que neste ano estão inviabilizadas por conta da pandemia, o Linha da Cultura do Metrô apresenta a partir desta quarta-feira, 24, a mostra fotográfica “Trem da Música”, com trabalhos de Camila Pastorelli.

Neste ensaio, a autora resgata as memórias afetivas da sua infância e adolescência e compartilha na #LinhadaCultura Online as suas experiências e vivências traduzidas em imagens dessas celebrações típicas de Pindamonhangaba e região. Nesse contexto, o bondinho, que liga o centro da cidade aos bairros é parte importante dessa comemoração.

Nesta cidade interiorana, os moradores têm a opção de usar um bondinho para ir e voltar da zona rural à cidade, como alternativa ao ônibus, carro e bicicleta.

Em épocas festivas, como a junina, o bondinho é enfeitado e conta com apresentações de músicos, a festa começa na própria viagem. As pessoas dançam e se divertem, e ainda podem apreciar a paisagem das plantações e das montanhas do Vale do Paraíba.

O desembarque é feito em uma grande festa que acontece com bandeirinhas, danças, comidas e bebidas típicas.

Festas juninas são sempre marcantes, pois celebram, com simplicidade e alegria, a cultura brasileira que passa de geração para geração.

A mostra “Trem da Música” pode ser visualizada no site Linha da Cultura do Metrô clicando aqui!