Exposição no Sesc Ipiranga celebra as artes gráficas

Esta em cartaz até até 5 de abril de 2026, a exposição Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades celebra o universo vibrante e multicolorido das letras pintadas à mão dos cartazes de mercado, das carrocerias de caminhões e das embarcações ornamentadas. Idealizada pelo artista Filipe Grimaldi em parceria com o artista e pesquisador Thiago Nevs e a produtora Carolina Herszenhut, a mostra, que reúne trabalhos de cerca de 60 artistas, propõe um mergulho na cultura visual popular do Brasil e de países como Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, valorizando saberes que atravessam gerações.

Exaltando personagens que atuam no anonimato, a exposição destaca como o gesto manual e a inventividade popular transformaram letras, palavras e ornamentos em expressões identitárias a partir do trabalho de cartazistas, abridores de letras, letristas profissionais e mestres filetadores cujas criações ultrapassam a função comercial para revelar narrativas de pertencimento, resistência e memória coletiva.

Organizada em núcleos temáticos, a mostra retrata sobretudo, a diversidade de estilos da letra popular brasileira e latino-americana. Do improviso popular à precisão de profissionais que transformaram fachadas e muros em espaços de fruição artística, a exposição apresenta ao visitante expressões que vão desde a letra decorativa amazônica, presente nos barcos ribeirinhos, até os cartazes de mercado, com seu humor, urgência e cores vibrantes, além dos filetes em caminhões, tradição que percorre estradas brasileiras e dialoga com o fileteado portenho argentino em conexões gráficas também evidenciadas no projeto curatorial.

“A exposição amplia seu escopo para além do Brasil, colocando em diálogo tradições latino-americanas. O fileteado portenho argentino, a rotulación mexicana, os cartazes chilenos, a letra chicha peruana e as chivas colombianas compartilham com a letra popular brasileira a ornamentação excessiva, o traço espontâneo e o vínculo direto com o cotidiano. Esses encontros traçam uma rede de latinidades gráficas que revela formas comuns de criar, comunicar e resistir”, explica Filipe Grimaldi.

Ao reconhecer os traços, cores e ornamentos criados fora dos cânones da arte visual, Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades convida o público a refletir sobre a importância da manualidade e da experimentação como patrimônio cultural.

“São linguagens que revelam identidades regionais e modos de vida. A cada letra pintada, a cada filete, há uma afirmação de pertencimento e de criatividade popular que merece ser vista, compreendida e valorizada”, conclui o curador.

SERVIÇO

Exposição Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades : Visitação: 10 de outubro de 2025 a 5 de abril de 2026. Terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados, das 10h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 18h30. Entrada gratuita e livre a todos os públicos.

O Sesc Ipiranga fica na Rua Bom Pastor, 822