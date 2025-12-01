Exposição no Museu do Ipiranga traz visã de Debret sobre Brasil

As férias de fim e início de ano estão chegando e com elas vêm o desafio de encontrar uma programação cultural legal, de preferência para todas as idades. Que tal ir conferir a novíssima exposição do Museu do Ipiranga?“Debret em questão – olhares contemporâneos” estabelece um diálogo entre a iconografia do Brasil Império criada por Jean-Baptiste Debret e as releituras críticas de 20 artistas contemporâneos.

Com curadoria de Jacques Leenhardt e Gabriela Longman, a exposição revisita imagens que revelam o cotidiano da sociedade escravista, apresentadas ao lado de obras atuais que retomam esse repertório como campo de disputa simbólica, reconstruindo memórias e abrindo caminhos para outras narrativas possíveis.

Confrontando o século 19 (1801-1900) e o século 21 (2001-2100), França e Brasil, a pintura histórica e as novas mídias que caracterizam a produção artística atual, Debret em questão – olhares contemporâneos revisita o legado do pintor, em especial a obra Voyage pittoresque et historique au Brésil [Viagem pitoresca e histórica ao Brasil], a partir do olhar de uma geração efervescente de artistas hoje em atividade no país.

A exposição integra a Temporada França–Brasil 2025, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Foi apresentada em versão mais sucinta na Maison de l’Amérique Latine, em Paris, entre abril e outubro de 2025.

A abertura aconteceu em 25 de novembro e a entrada é gratuita para esta exposição, que pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h).

Fim de ano

Por falar em férias, os ingressos para dezembro já estão disponíveis! Acesse museu

doipiranga.org.br e clique em “Ingressos”. Lá você encontrará todas as informações sobre valores, meia-entrada e horários.

Se os ingressos estiverem esgotados para a data desejada, você pode tentar adquiri-los diretamente na bilheteria física, no dia da visita. Mas chegue cedo para garantir sua entrada!

A compra on-line é feita pelo site da Fever, e os ingressos serão enviados por e-mail ou podem ser acessados diretamente na sua conta no app da plataforma.

O Museu tem entrada gratuita às quartas-feiras e no primeiro domingo do mês. Portanto, nos dias 3, 7, 10 e 17, os ingressos serão distribuídos exclusivamente na bilheteria física a partir das 10h.

Atenção: o Museu estará fechado nos dias 24, 25 e 31/12.

Além da exposição sobre Debrete, há várias outras de longa duração em cartaz – confira também no site museudoipiranga.org.br e programe-se!

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, 100, dentro do Parque da Independência. Aproveite para curtir o próprio parque, os jardins franceses e outras atrações históricas.