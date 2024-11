Exposição no Ibirapuera homenageia Ayrton Senna

Quando encostei o capacete na minha cabeça, senti como se estivesse tocando o Ayrton. Foi como se, naquele momento, o Ayrton se tornasse o capacete.” – Viviane Senna. Essa frase marca uma nova fase no legado do piloto Ayrton Senna. Para rememorar a essência de um ídolo que ainda vive nos corações de milhões de brasileiros, Guaraná Antarctica e Senna Brands presenteiam o público com um capacete que utiliza tecnologia de condução óssea para reviver frases icônicas e inspiradoras do lendário piloto.

Os admiradores poderão ouvir a verdadeira voz de Senna, sem fones de ouvido e sem qualquer uso de Inteligência Artificial. Ao aproximar a testa do capacete, o som viajará pelos ossos do crânio, fazendo suas palavras ressoarem de forma íntima e envolvente, permitindo que cada pessoa sinta a presença de Senna e ouça sua voz como nunca antes.

O capacete é uma das principais atrações da exposição interativa, que está aberta aos sábados e domingos, com entrada gratuita, no Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia. Os fãs também terão a oportunidade de contemplar um macacão original de Senna e vivenciar a experiência de um pódio interativo, onde poderão simular a emoção da vitória e sentir a adrenalina que o acompanhava em suas conquistas. É uma oportunidade única de se conectar com a história e a grandeza de Ayrton Senna.

Para a Urbia, gestora do Parque Ibirapuera, a exposição oferece um espaço para que as novas gerações conheçam a trajetória inspiradora de Ayrton Senna, além de proporcionar a oportunidade dos que já conhecem a reviverem momentos memoráveis da carreira do piloto. “Estamos muito honrados em receber essa exposição no Ibirapuera. Acreditamos que a cultura e o esporte estão conectados, e essa homenagem é uma forma de celebrar a paixão pelo automobilismo, a resiliência e o espírito competitivo que Senna representou para o Brasil e para o mundo”, ressalta Samuel Lloyd, Diretor Comercial da Urbia.

Serviço Exposição ‘Uma homenagem Guaraná – Ayrton Senna’:

Até 10/11, sábados e domingos. Local: Av. Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque Ibirapuera. Acesso para carros pelo portão 3, (estacionamento pago). Acesso mais próximo para pedestres pelos portões 9 e 10.

Horário: 9h às 18h.

Valor: gratuito.

